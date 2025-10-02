Es tendencia:
Verstappen mete miedo a McLaren y lanza su porcentaje de posibilidades de ser campeón de la F1 en 2025

El piloto de Red Bull Racing ganó las últimas dos carreras y se acercó a Oscar Piastri y Lando Norris en la tabla de posiciones.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing
Max Verstappen está de regreso. El tetracampeón de la Fórmula 1 no parecía tener chances contra los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris esta temporada. Sin embargo, el neerlandés siempre se mantuvo cerca de los papaya y ahora se acercó en la tabla de posiciones gracias a dos triunfos consecutivos en Italia y Azerbaiyán.

Ahora, ‘Mad Max’ llega a Singapur con la confianza por las nubes, mientras que Piastri y Norris vienen de un abandono y un P7, respectivamente, en Baku. A falta de siete carreras -y tres Sprints- son 69 los puntos que separan a Verstappen de la cima, un desafío difícil pero no imposible para el neerlandés de Red Bull Racing.

De hecho, al cuatro veces campeón de la Fórmula 1 le consultaron por sus posibilidades de alzar su quinto mundial consecutivo en 2025 en diálogo con la prensa este jueves y se animó a dar porcentajes: “50%. Sí, hay dos opciones: o gano, o no, 50%”.

No obstante, Verstappen también hizo hincapié en lo lejos que estuvieron de McLaren en el Gran Premio de Singapur 2024 (Lando Norris ganó la carrera) y se sinceró sobre la dificultad de arrebatarle el Mundial a McLaren: 69 puntos siguen siendo muchos, sobre todo cuando ves cómo ha ido la temporada hasta ahora. McLaren ha sido extremadamente dominante y eso no cambia de la noche a la mañana.

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2025:

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324
  2. Lando Norris (McLaren) – 299
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255
  4. George Russell (Mercedes) – 212
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
  8. Alex Albon (Williams) – 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  12. Carlos Sainz (Williams) – 31
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
leandro barraza
Leandro Barraza
