Max Verstappen está de regreso. El tetracampeón de la Fórmula 1 no parecía tener chances contra los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris esta temporada. Sin embargo, el neerlandés siempre se mantuvo cerca de los papaya y ahora se acercó en la tabla de posiciones gracias a dos triunfos consecutivos en Italia y Azerbaiyán.

Ahora, ‘Mad Max’ llega a Singapur con la confianza por las nubes, mientras que Piastri y Norris vienen de un abandono y un P7, respectivamente, en Baku. A falta de siete carreras -y tres Sprints- son 69 los puntos que separan a Verstappen de la cima, un desafío difícil pero no imposible para el neerlandés de Red Bull Racing.

Verstappen en Singapur 2025 (GETTY IMAGES)

De hecho, al cuatro veces campeón de la Fórmula 1 le consultaron por sus posibilidades de alzar su quinto mundial consecutivo en 2025 en diálogo con la prensa este jueves y se animó a dar porcentajes: “50%. Sí, hay dos opciones: o gano, o no, 50%”.

No obstante, Verstappen también hizo hincapié en lo lejos que estuvieron de McLaren en el Gran Premio de Singapur 2024 (Lando Norris ganó la carrera) y se sinceró sobre la dificultad de arrebatarle el Mundial a McLaren: “69 puntos siguen siendo muchos, sobre todo cuando ves cómo ha ido la temporada hasta ahora. McLaren ha sido extremadamente dominante y eso no cambia de la noche a la mañana“.

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2025: