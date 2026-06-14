El siete veces campeón de la Fórmula 1 aprovechó un safety car y se quedó con la carrera en Montmeló. No ganaba desde julio de 2024 y es su primer triunfo con Ferrari.

Y un día Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera en la Fórmula 1. Tras una difícil primera temporada con Ferrari, el heptacampeón renació en 2026 y acaba de obtener su primera victoria con el equipo de Maranello en el Gran Premio de Barcelona 2026.

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La carrera de Montmeló estuvo marcada por siete abandonos, pero el más relevante fue el de Kimi Antonelli. El líder del campeonato presionó sobre el final para pasar a su compañero de equipo -George Russell- y se preparaba para obtener un P2. Sin embargo, a tres vueltas para el final su coche se paró y tuvo que abandonar.

De esta manera, se terminó la hegemonía de Mercedes en la temporada 2026. Por otro lado, la serie de abandonos le permitieron a Franco Colapinto escalar hasta el P8 para sumar cuatro puntos. El piloto mexicano Checo Pérez, por su parte, terminó la carrera en la 14° posición con Cadillac.

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Resultado de la carrera del GP de Barcelona 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Alex Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) – DNF Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Lewis Hamilton ganó el GP de Barcelona (@F1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026