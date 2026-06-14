Y un día Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera en la Fórmula 1. Tras una difícil primera temporada con Ferrari, el heptacampeón renació en 2026 y acaba de obtener su primera victoria con el equipo de Maranello en el Gran Premio de Barcelona 2026.
La carrera de Montmeló estuvo marcada por siete abandonos, pero el más relevante fue el de Kimi Antonelli. El líder del campeonato presionó sobre el final para pasar a su compañero de equipo -George Russell- y se preparaba para obtener un P2. Sin embargo, a tres vueltas para el final su coche se paró y tuvo que abandonar.
Heartbreak for Kimi 💔#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/34Sg8zpvgg— Formula 1 (@F1) June 14, 2026
De esta manera, se terminó la hegemonía de Mercedes en la temporada 2026. Por otro lado, la serie de abandonos le permitieron a Franco Colapinto escalar hasta el P8 para sumar cuatro puntos. El piloto mexicano Checo Pérez, por su parte, terminó la carrera en la 14° posición con Cadillac.
Resultado de la carrera del GP de Barcelona 2026
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Alex Albon (Williams)
- Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
- Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF
- Oliver Bearman (Haas) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Lewis Hamilton ganó el GP de Barcelona (@F1)
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
- George Russell (Mercedes) – 106 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 262 puntos
- Ferrari – 190 puntos
- McLaren – 141 puntos
- Red Bull Racing – 89 puntos
- Alpine – 60 puntos
- Racing Bulls – 38 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos