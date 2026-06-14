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GP de Barcelona 2026

Hamilton ganó el GP de Barcelona 2026 tras abandono de Kimi Antonelli: las tablas de posiciones de la F1

El siete veces campeón de la Fórmula 1 aprovechó un safety car y se quedó con la carrera en Montmeló. No ganaba desde julio de 2024 y es su primer triunfo con Ferrari.

Lewis Hamilton ganó el GP de Barcelona 2026
© Getty ImagesLewis Hamilton ganó el GP de Barcelona 2026

Y un día Lewis Hamilton volvió a ganar una carrera en la Fórmula 1. Tras una difícil primera temporada con Ferrari, el heptacampeón renació en 2026 y acaba de obtener su primera victoria con el equipo de Maranello en el Gran Premio de Barcelona 2026.

La carrera de Montmeló estuvo marcada por siete abandonos, pero el más relevante fue el de Kimi Antonelli. El líder del campeonato presionó sobre el final para pasar a su compañero de equipo -George Russell- y se preparaba para obtener un P2. Sin embargo, a tres vueltas para el final su coche se paró y tuvo que abandonar.

De esta manera, se terminó la hegemonía de Mercedes en la temporada 2026. Por otro lado, la serie de abandonos le permitieron a Franco Colapinto escalar hasta el P8 para sumar cuatro puntos. El piloto mexicano Checo Pérez, por su parte, terminó la carrera en la 14° posición con Cadillac.

Resultado de la carrera del GP de Barcelona 2026

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Checo Pérez (Cadillac)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
  17. Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF
  18. Oliver Bearman (Haas) – DNF
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Lewis Hamilton ganó el GP de Barcelona (@F1)

Lewis Hamilton ganó el GP de Barcelona (@F1)

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 106 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  9. Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  12. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 12 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 262 puntos
  2. Ferrari – 190 puntos
  3. McLaren – 141 puntos
  4. Red Bull Racing – 89 puntos
  5. Alpine – 60 puntos
  6. Racing Bulls – 38 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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