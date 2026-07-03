Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Gran Bretaña de la F1

Finalizó la primera y única sesión de libres del fin de semana en Silverstone. Se viene la clasificación para la carrera Sprint.

La gira europea de la Fórmula 1 no descansa. Este viernes 3 de julio comenzó a disputarse el Gran Premio de Gran Bretaña en el emblemático circuito de Silverstone con la primera y única sesión de Práctica Libre para los pilotos.

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La FP1 fue dominada por uno de los locales, más precisamente Lewis Hamilton. El piloto británico de Ferrari está teniendo una gran temporada luego de un difícil 2025 y comenzó con el pie derecho la jornada del viernes. ¿Podrá ganar alguna de las dos carreras?

Resultado Práctica Libre 1 del GP de Gran Bretaña 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

Lando Norris es uno de los pilotos que más apoyo recibe en Silverstone (Getty Images)

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¿Qué sigue en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026?

Al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, los pilotos no tendrán tres sesiones de Práctica Libre. Por el contrario, tuvieron una sola y lo que sigue este viernes es la clasificación Sprint a partir de las 09:30 hs (CDXM).