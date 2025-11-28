Este viernes comenzó a disputarse la penúltima jornada del calendario 2025 de la Fórmula 1 y el Mundial de Pilotos todavía sigue abierto. Lando Norris es el líder con 24 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, pero un paso en falso lo podría poner contra las cuerdas y los aficionados están expectantes por el desenlace de la temporada.

Piastri dio un golpe sobre la mesa al quedarse con la pole en la sprint qualy del GP de Qatar, mientras que Lando largará tercero y Max sexto. En este contexto, el australiano podría recortar unidades de cara a la carrera principal y la definición promete ser apretada. Por eso, desde Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini por su predicción para el campeonato.

La predicción de la Inteligencia Artificial

Analizando el escenario actual, mi predicción es que Lando Norris se consagrará campeón de la Fórmula 1 esta temporada. La ventaja de 24 puntos que tiene sobre sus perseguidores es un colchón sumamente cómodo faltando tan poco para el final, y la realidad es que el rendimiento actual del McLaren es superior al del Red Bull, lo que le permite gestionar esa diferencia sin necesidad de arriesgar más de la cuenta.

Lando Norris celebra en el podio (GETTY IMAGES)

El golpe de gracia para las aspiraciones de Max Verstappen parece estar en la parrilla de salida de la carrera sprint de Qatar. Al arrancar desde la sexta posición, detrás de rivales duros como George Russell, Fernando Alonso y el propio Norris, sus posibilidades de recortar puntos se reducen drásticamente. En una carrera corta donde la estrategia es limitada, es muy difícil que Max logre superar a Lando en pista, y si Norris termina por delante de él en la sprint (saliendo tercero), la brecha de puntos se hará casi inalcanzable antes de la carrera principal.

Finalmente, aunque Oscar Piastri sale desde la pole y tiene las mismas posibilidades matemáticas que Verstappen, la dinámica de equipo en McLaren jugará a favor de Norris. Es muy probable que la escudería priorice asegurar el título de pilotos para el británico, gestionando la carrera para que Lando maximice su puntuación. Salvo un accidente inesperado o una falla mecánica catastrófica, Lando Norris tiene el camino despejado para levantar su primer título mundial.

La tabla final del Mundial de Pilotos 2025 según la IA

Lando Norris (McLaren) – 424 Oscar Piastri (McLaren) – 417 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 407

En síntesis