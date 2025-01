La temporada 2025 de la Fórmula 1 no empezará con Checo Pérez en la parrilla. Esta sana costumbre llegó a su fin luego de la decisión de Red Bull de despedir al mexicano en diciembre. No obstante, el equipo austriaco podría haber cometido un gran error quitando al tapatío de su nómina.

Si bien es un hecho que Sergio no tuvo una buena segunda mitad de temporada, lo cierto es que esto tuvo mucho que ver con los fallos que comenzó a presentar el RB20 sin Adrian Newey a la cabeza. El oriundo de Guadalajara siempre comentaba los inconvenientes del coche después de cada sesión y por momentos parecía repetitivo.

Sin embargo, ahora Jos Verstappen respaldó a Checo con una dura crítica para Red Bull que confirma lo que expuso Pérez durante la segunda mitad de 2024. Aunque su hijo, Max, lograba disimular las fallas, la realidad es que el RB20 se había vuelto muy difícil de pilotar y el propio tetracampeón lo padeció, tanto así que estuve meses sin ganar una carrera.

Jos Verstappen dialoga con Christian Horner (GETTY IMAGES)

¿Qué dijo Jos Verstappen sobre el RB20 y Red Bull?

En una entrevista con F1 Insider, el padre de ‘Mad Max’ sostuvo al ser consultado sobre las posibilidades de su hijo de repetir el campeonato en 2025: “Tengo algunas dudas. Red Bull necesita construir un coche que sea más predecible en todas las condiciones“.

Y completó dándole la razón a Checo: “Si pensamos en la segunda mitad de 2024, no podemos ser optimistas. Red Bull no ha conseguido que el coche sea constantemente rápido, así que ¿por qué debería ser así este año?”. Por último, se refirió al impacto negativo que tuvo en la escudería la marcha de Adrian Newey, quien ahora trabajará en Aston Martin.

“Es un hecho que el coche no mejoró cuando dejó el equipo. En particular, las actualizaciones ya no funcionaron como se esperaba”, sostuvo Jos. Y cerró su análisis: “Ya he hablado bastante de las razones por las que el equipo corre el riesgo de desmoronarse. Dejémoslo así, aunque una cosa es segura: Red Bull tiene una gran tarea por delante en 2025“.