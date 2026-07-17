Cadillac y Checo Pérez tendrán un desarrollo delantero completamente nuevo en Bélgica

Checo Pérez llega al tradicional circuito de Spa Francorchamps en un momento donde el equipo da saltos de calidad. Ya parece haber solucionado los problemas más importantes de confiabilidad. Ya parece haber solucionado los problemas de temperatura de los frenos que le costaron carreras. Ya se empieza a ver el rendimiento de las mejoras que va trayendo el equipo. Este fin de semana, Cadillac va a traer un alerón y un desarrollo delantero completamente nuevo.

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Y es un comentario bastante reiterativo como realista. La pelea de Cadillac ha pasado por reducir la diferencia, desde el principio de la temporada de la Fórmula 1 a ahora, con el pelotón del medio. Y ya vimos en la última carrera, en Silverstone, que estuvo realmente cerca de poder pelear con los Haas y los Williams en un puesto de clasificación. Todavía lejos de Aston Martin, en la medida que consigue confiabilidad trae rendimiento.

Esta semana habló Checo Pérez y destacó los años de Red Bull, donde se hizo muy fuerte mentalmente detrás de la figura de Max Verstappen. Eso lo está transformando hoy claramente en el líder de Cadillac. Había muchas dudas para resolver sobre los rendimientos de uno y otro, pero ya no hay: tenemos muy claro de que está muy por encima de Valtteri Bottas en resultados.

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+ Mira mi columna completa previa al GP de Bélgica: