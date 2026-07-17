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Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Bélgica 2026 de la F1

La segunda sesión de libres le bajó el telón al primer día en el Circuito de Spa-Francorchamps de Lieja.

Max Verstappen fue el más rápido de la Práctica Libre 1 en Bélgica
© Getty ImagesMax Verstappen fue el más rápido de la Práctica Libre 1 en Bélgica

Acabó el primer día del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1. Los pilotos salieron al Circuito de Spa-Francorchamps por segunda vez este viernes en la Práctica Libre 2 y, a diferencia de la FP1, el más rápido de la sesión fue el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

La FP2 estuvo marcada por una bandera roja provocada por Pierre Gasly, quien perdió el control de su coche y lo estrelló contra las barreras. Su compañero, el argentino Franco Colapinto, acabó séptimo por encima de George Russell y Charles Leclerc.

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Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Bélgica

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lewis Hamilton (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Franco Colapinto (Alpine)
  8. George Russell (Mercedes)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)
  11. Charles Leclerc (Ferrari)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Nico Hülkenberg (Audi)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Checo Pérez (Cadillac)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Fernando Alonso (Aston Martin)
Kimi Antonelli fue el piloto más rápido de la Práctica Libre 2 (Getty Images)

Kimi Antonelli fue el piloto más rápido de la Práctica Libre 2 (Getty Images)

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Lando Norris penalizará 10 posiciones en el Gran Premio de Bélgica 2026 de la F1

Cronograma del sábado en el GP de Bélgica

  • Práctica Libre 3 | Sábado 18 de julio:
    • México: 4:30 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 4:30 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 5:30 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 6:30 hs
    • Argentina: 7:30 hs
    • Uruguay, Paraguay: 7:30 hs
  • Clasificación | Sábado 18 de julio:
    • México: 8:00 hs
    • Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs
    • Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs
    • Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs
    • Argentina: 11:00 hs
    • Uruguay, Paraguay: 11:00 hs
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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