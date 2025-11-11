El fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Brasil y Lando Norris obtuvo un triunfo que lo acerca a su primer campeonato en la Fórmula 1. Ahora la categoría entra en un descanso de algunos días hasta que la misma se reinicie con las últimas tres carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Por otro lado, Cadillac, el nuevo equipo de la Fórmula 1 y el único que todavía no compite, está trabajando al máximo para llegar de la mejor manera posible a su debut. En este sentido, se confirmó cuándo y dónde Checo Pérez hará su primer test con la escudería norteamericana.

De acuerdo a lo revelado por el sitio italiano Autoracer, este jueves 13 y viernes 14 de noviembre el mexicano se subirá al Ferrari SF-23 y hará sus primeras pruebas con Cadillac en el circuito de Imola. Recordemos que Checo Pérez no conduce un monoplaza de la Fórmula 1 desde hace casi un año, cuando dejó Red Bull.

¿Por qué la prueba de Checo Pérez es con un Ferrari?

Checo Pérez probará con el SF-23 porque Cadillac y Ferrari tienen una alianza en sí. La escudería italiana le proporcionará la unidad de potencia al equipo norteamericana en sus primeros años en la Fórmula 1 y es por eso que en Maranello colaboran en este sentido.

Imola, el circuito donde Checo Pérez hará las pruebas con Cadillac (Getty Images)

“Hemos cedido dos días de tests a Cadillac. Es un momento importante para ellos y es fundamental poder organizar estos tests y trabajar en todos los procedimientos de cara al próximo año”, explicó Frédéric Vasseur, el Director Deportivo de Ferrari.

El SF-23 es precisamente el monoplaza del equipo italiano en 2023 y sirve como TPC (Test Previous Car) para distintos tests. En este caso, Arthur Leclerc, el hermano de Charles y piloto suplente de Ferrari, realizará varios giros antes con este auto para comprobar que esté en perfectas condiciones previo a que Checo Pérez se suba al coche.

El tapatío ha estado trabajando con Cadillac de distintas maneras y con simulador, pero esta será la primera vez que Checo Pérez se suba a un monoplaza real para su primer test. Serán dos días de pruebas claves para el mexicano y el equipo norteamericano pensando en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

