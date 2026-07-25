Cuándo, dónde y a qué hora es el Campeón de Campeonas

Tigres y América han sido las campeonas de los últimos dos torneos de la Liga MX Femenil, por lo que este fin de semana ambas pelearán por un nuevo título en sus vitrinas, el Campeón de Campeonas 2026. El cuadro de las Amazonas levantaron el trofeo en el Apertura 2025, mientras que las Águilas lo hicieron en el Clausura 2026.

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¿Dónde será el Campeón de Campeonas 2026?

Este enfrentamiento se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en el Toyota Field de San Antonio, Texas. La Liga MX decidió que tanto el duelo varonil y femenil que disputa este título se llevara a cabo en este mismo fin de semana, por lo que este sábado serán los hombres quienes definan al campeón, mientras que las mujeres lo harán el día de mañana.

¿Cuándo y a qué hora es el Tigres vs América Femenil?

De esta manera, el juego será el domingo 26 de julio a las 18:30 horas del centro de México. Este enfrentamiento será previo al inicio de la Liga MX Femenil, la cual, iniciará el 31 de julio, por lo que en el caso de las azulcremas, podrían llegar a esta fecha con tres títulos sumados; el del Clausura 2026, la Concacaf W Champions Cup y éste.

¿Dónde ver el América vs Tigres Femenil?

La buena noticia es que habrá varias maneras de poder seguir este encuentro: la primera es a través de las redes sociales (especialmente YouTube) de la Liga MX Femenil; además estará en televisión abierta mediante Canal 9, por ViX Premium en la plataforma de streaming y en televisión de paga mediante TUDN, siendo éstas las opciones variadas.

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En caso de que sean las Amazonas quienes puedan levantar este título, hay que mencionar que sería su cuarta copa de Campeón de Campeonas; el primero que tuvieron fue en el 2021 cuando por el bicampeonato se lo llevaron de manera automática; más tarde ante América precisamente en 2023; y en 2024 cuando se lo ganaron a Rayadas.

En síntesis