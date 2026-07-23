La Primera División Femenl de México cambió su imagen y formato de cara a la temporada 2026-27.

Las nuevas temporadas en el mundo del futbol están por arrancar y en el caso de México ya arrancó con el Apertura 2026 de la Liga MX. El otro torneo que está por iniciar es el torneo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, el torneo femenino de la máxima categoría.

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Y es que el próximo viernes 31 de julio estará iniciando el certamen nacional femenino, y con ello una gran novedad que marcará un antes y un después en la historia del certamen. Las redes sociales del torneo difundieron en las últimas horas la nueva imagen y manera de disputa de la competencia.

La temporada 2026-27 contará un Apertura 2026 y Clausura 2027, como toda la vida y tendrá una Fase Regular y una Fase Final. La principal novedad radica en que habrá dos grupos de 8 equipos cada uno, y habrá un gran giro en la disputa de las zonas.

Un nuevo capítulo, un nuevo formato. 🤩

Aquí te explicamos todo sobre el nuevo torneo de la Liga Femenil BBVA 😉 pic.twitter.com/IX8HhFvOQS — LigaFemenilBBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

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Para empezar, las zonas se conformarán de 8 equipos cada una en base al Elo Ranking del torneo, que es según el rendimiento de los equipos desde el Apertura 2020 y actualizada al finalizada cada jornadam y la ubicación geográfica para reducir traslados y favorecer la recuperación de las jugadoras.

En tanto, cada grupo se divide en 3 bloques de 3 equipos, que determinarán los cruces intergrupales. Cada equipo jugará 14 partidos, 8 contra los equipos de su grupo y 6 contra equipos del grupo contrario, siendo 2 rivales de cada bloque seleccionados de manera aleatoria.

Por si te perdiste algo de nuestro nuevo formato✨👀 pic.twitter.com/0Jx2CXd0kB — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) July 24, 2026

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Al terminar la Fase Regular avanzan los mejores 4 de cada zona a la Liguilla. Allí seran los Playoffs de toda la vida a ida y vuelta, donde en caso de empate avanzará el mejor ubicado en la Tabla General del torneo. En la Final, si hay igualdad, se definirá en penales.

En el Clausura 2027 se invertirán las localías y hay otro detalle. Si bien se mantendrán los rivales de la zona, cambiarán los cruces intergrupales para que, al finalizar la temporada todos los clubes se hayan enfrentado al menos una vez durante el curso. También habrá un Campeón de Campeonas.

Los Grupos de la Liga MX Femenil 2026-27

Grupo A

Tier 1

Tigres UANL

Rayados

Toluca

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Tier 2

Juárez

Cruz Azul

León

Tiera 3

Querétaro

Atlante

Santos Laguna

Grupo B

Tier 1

América

Pachuca

Chivas

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Tier 2

Pumas UNAM

Xolos

Atlético San Luis

Tiera 3

Atlas

Puebla

Necaxa

En síntesis

31 de julio iniciará el torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil .

iniciará el torneo Apertura 2026 de la . Dos grupos de 8 equipos conformarán las zonas basados en el Elo Ranking .

de 8 equipos conformarán las zonas basados en el . 14 partidos jugará cada equipo, avanzando a Liguilla los 4 mejores por zona.