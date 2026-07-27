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¿Cómo quedó el ranking de campeones femeniles de México tras el Campeón de Campeones 2026 de América?

Las Águilas se quedaron con un nuevo título tras el Campeón de Campeones Femenil 2026 ante las Amazonas.

América se quedó con el Campeón de Campeones Femenil 2026
© Getty ImagesAmérica se quedó con el Campeón de Campeones Femenil 2026

Por la edición 2026 del Campeón de Campeones Femenil, América derrotó 4-3 a Tigres UANL en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se quedó con el título que reúne a los dos campeones de la última temporada para definir al ganador definitivo del curso 2026-27.

Con esta conquista, las Águilas alcanzaron los 5 títulos oficiales, producto de 3 copas de la Liga MX, 1 Concachampions y el título ganado en las últimas horas. Con estos 5 trofeos, el equipo capitalino se despegó de Rayados, que quedó con 4 conquistas.

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América es uno de los máximos ganadores del futbol femenino de México. [Foto: Getty Images]

América es uno de los máximos ganadores del futbol femenino de México. [Foto: Getty Images]

Sin embargo, aún sigue lejos del máximo campeón del futbol femenil nacional, ya que pese a perder, Tigres UANL se mantiene líder con 10 copas en sus vitrinas. Por otro lado, el ranking lo completan Chivas con 3 títulos y Pachuca con 2. Cabe recordar que recién en 2016 se formalizó el futbol nacional.

En lo que respecta a los campeones de la Primera División de México, el reparto de campeones es muy parejo. Tigres UANL tiene 7 torneos, América 3, Rayados 4, Chivas 2 y Pachuca 1. Cabe remarcar que estos 5 equipos son los únicos que jugaron las 17 finales de la Liga MX Femenil desde el Apertura 2017, la primera edición.

Ranking de Campeones de equipos la Liga MX

  • 10 – Tigres UANL
  • 5 – América
  • 4 – Rayados
  • 3 – Chivas
  • 2 – Pachuca
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En síntesis

  • América venció a Tigres en penales y ganó el Campeón de Campeones 2026.
  • América sumó 5 títulos oficiales y superó a Rayados en el ranking femenil.
  • Tigres UANL se mantiene como el líder histórico con 10 copas oficiales.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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