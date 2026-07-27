¿Cuántos títulos tiene América tras ganar el Campeón de Campeones Femenil 2026 ante Tigres UANL?

Las Águilas derrotaron a las Felinas en una nueva definición del futbol de la Primera División Femenil y sumaron un nuevo trofeo.

En el marco de la edición 2026 del Campeón de Campeones Femenil, América derrotó 4-3 a Tigres UANL en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se quedó con el título que reúne a los dos campeones de la última temporada para definir al ganador definitivo del curso 2026-27.

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Con este trofeo, las Águilas, alcanzaron su primera estrella en esta competencia ya que antes había caída en la edición 2022-23 contra el mismo rival de esta ocasión. Y en total, el cuadro azulcrema logró llegar a su título N° 5, siendo uno de los más campeones del futbol mexicano.

Además de estos trofeos locales, la institución capitalina también tiene en sus vitrinas 3 copas de la Liga MX y 1 Concachampions, cosechando un total de 4 trofeos a nivel local y uno internacional. Es el equipo femenil más laureado de tierras mexicanas solo por detrás de las Felinas.

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Cabe recordar que este equipo tiene apenas 10 años tras su debut definitivo en 2016 con la creación de la liga femenina de México. Desde entonces, además, de estas conquistas, ha sido finalista en otras 5 ediciones de la Primera División de México.

Los 5 títulos oficiales de América Femenil

3 Liga MX

1 Campeón de Campeones

1 Concachampions

En síntesis

América Femenil derrotó 4-3 en penales a Tigres tras empatar 1-1.

derrotó 4-3 en penales a Tigres tras empatar 1-1. El club alcanzó el título número 5 en toda su historia.

en toda su historia. Las Águilas acumulan 3 Liga MX, 1 Concachampions y 1 Campeón de Campeones.