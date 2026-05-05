Estos son los equipos que se juegan las Semifinales y ya se definieron las fechas y los horarios.

En esta ocasión los horarios de la Liga MX Femenil para disputar las Semifinales tardaron más de lo habitual. Este lunes 4 de mayo estaban previstos de salir, pero fue hasta hoy martes que los revelaron. Y es que el tema de fechas y eventos en la Ciudad de México por el Día de las Madres y la Liga MX generaron varios retrasos para acomodar los duelos.

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De esta manera, se lograron ajustar y aunque la afición ya se ha pronunciado en las redes sociales por el tema de cómo podrían afectar las condiciones climáticas a algunos de los clubes, ya se ve complicado que se puedan reajustar debido a los horarios tan limitados que se tienen para este fin de semana, por lo que quedarían de la siguiente manera.

¿Cuándo y a qué hora se juegan las Semifinales?

El primer partido es el Toluca vs América Femenil en el Estadio Nemesio Diez, la ida se jugará el próximo 7 de mayo a las 21:00 horas del centro de México, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 12:00 horas el domingo 10 de mayo. Las quejas por este último han sido fuertes por la afición azulcrema.

La segunda semifinal es la de Pachuca vs Rayadas, la ida se jugará en el Estadio Hidalgo el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas del centro de México; por lo que la vuelta se jugará en el Estadio BBVA a las 18:15 horas del centro el próximo domingo 10 de mayo. Definiendo así a las dos escuadras que llegarán a la Gran Final.

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¿Dónde ver las semifinales?

De acuerdo lo mencionado las transmisiones serán de la siguiente manera:

Pachuca vs Rayadas: Fox ONE y Tubi

Fox ONE y Tubi Toluca vs América Femenil: YouTube Liga MX Femenil, ViX y Canal Nu9ve

YouTube Liga MX Femenil, ViX y Canal Nu9ve Monterrey vs Tuzas: YouTube Liga MX Femenil y ViX

YouTube Liga MX Femenil y ViX Águilas vs Diablas: YouTube Liga MX Femenil, ViX y Canal Nu9ve

En síntesis