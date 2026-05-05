Yleana Dávila regresa a la Liga MX Femenil

Desde que inició la Copa de la Liga MX Femenil en 2017 Yleana Dávila tomó las riendas del conjunto de Pumas, dirigiéndolo así hasta mayo del 2021 donde su etapa con la escuadra auriazul se vio completada debido a que los resultados no llegaban como se esperaba. De esta manera, comenzó otro camino para ella, en diversas áreas.

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Luego de su salida del conjunto universitario se dedicó a ser comentarista en los espacios del futbol femenil en TUDN, más tarde, encontró oportunidad como directiva técnica en la Queens League, yendo a un formato distinto de juego. Y finalmente se dedicó a ser actriz en algunos capítulos de novelas en Televisa como uno de sus demás talentos.

¿A quién dirigirá Yleana Dávila?

Pero ahora, tras un sinfín de caminos que recorrió fuera de esta liga, ahora regresa para volver a dirigir en la Liga MX Femenil, aunque no sería en el Máximo Circuito, sino que en la Sub 19. Yleana formaría parte del cuerpo técnico del Atlante en esta categoría, siendo otro de los clubes que estaría en la periferia de la CDMX.

De acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, Nicolás Morales quien dirigía a Mazatlán antes de vender al equipo, será quien tome las riendas del primer equipo femenil, mientras que Yleana estará encargándose del conjunto en la categoría inferior, ya que como formadora ha tenido un buen desempeño que se vio en Pumas.

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Ya hace unos días se había dado el rumor de la posible llegada de Dávila al conjunto azulgrana, puesto que fue el mismo estratega de las Cañoneras quien lo vislumbró en una entrevista realizada por FOX Femenil. Ahora se espera que en los próximos días se dé a conocer esta decisión de manera oficial para comenzar con el proyecto.

En síntesis