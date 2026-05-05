La jornada de lunes 4 de mayo no fue una más en el deporte mexicano. Y es que se confirmó el fallecimiento del periodista Eduardo Lamazón a sus 70 años de edad, quien deja un legado importante en el periodismo mexicano, sobre todo en boxeo.

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El comunicador, quien dedicó su vida como comentarista y analista de uno de los deportes más importantes en México, se despidió mediante una carta publicada por sus familiares en sus redes sociales, donde le habló a la gente que lo seguía como también a los medios donde trabajó.

“A mis queridos familiares, amigos y a mi noble público que me ha acompañado a lo largo de mi vida:

Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre.

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Desde mi llegada, encontré en esta tierra generosa no solo un espacio para crecer, sino también afecto, respeto y una calidez humana que difícilmente se olvida. Cada experiencia, cada palabra compartida y cada momento vivido quedan guardados con gratitud en mi memoria.

A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada Sábado a través de su televisora favorita, así como por confiar y por permitirme formar parte de sus vidas a través de mi voz y mi trabajo.

Gracias a la Televisora TV Azteca me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer.

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Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros.

¡¡Diez puntos para todos ustedes!!

Att: Don Lama“

Cabe recordar que el analista fue también una pieza fundamental de Box Azteca. Destacó en el conocimiento táctico, su liderazgo como directivo en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y su tarjeta de puntuación.

De qué murió el periodista Eduardo Lamazón

Más allá de su carta y los sentidos mensajes de despedida de compañeros y seguidores de este deporte, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte de Eduardo Lamazón. La familia se tomará su tiempo para decidir si querrán hacer pública esta cuestión.

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En síntesis