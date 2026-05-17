Raúl Jiménez recibió una gran ovación de la afición de Wolverhampton en el empate con Fulham

Raúl Jiménez convirtió 57 goles en 166 partidos con Wolverhampton a lo largo de cinco temporadas.

Raúl Jiménez y su familia vivieron un momento emocionante este domingo en lo que fue el partido de Fulham frente a Wolverhampton, el ex equipo del mexicano. El Estadio Molineux fue el escenario del juego por la Premier League, el cual finalizó 1-1.

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El delantero de la Selección Mexicana fue suplente e ingresó en el minuto 66 del partido. En ese momento, la afición de Wolverhampton aplaudió a Raúl Jiménez y entonó la canción ‘Sí, señor’, la que tanto corearon durante años para homenajear al ‘Lobo de Tepeji’.

Raúl Jiménez agradeció el gesto de la afición de su ex equipo mientras que Daniela Basso, su pareja, grabó el hecho y se mostró muy contenta por el apoyo que recibió el referente del Tri.

¡ESTE MUCHACHO ME LLENA DE ORGULLO!🫶



Así fue el ingreso de Raúl Jiménez al Molineux ¡LO AMAN!💛#Wolves 1-1 #Fulham



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Raúl Jiménez convirtió 57 goles con Wolverhampton en 166 partidos a lo largo de las cinco temporadas en las que vistió la playera del equipo de la Premier League, aunque el club volverá a jugar en la segunda división en la próxima campaña.

La letra de la canción de la afición de Wolves a Raúl Jiménez

There’s something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he’ll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo)

Si Señor

Give the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará)

En síntesis

El mexicano Raúl Jiménez ingresó en el minuto 66 en el empate 1-1 ante Wolverhampton.

La afición de Wolverhampton ovacionó al delantero cantando “Sí, señor” en el Estadio Molineux.

Jiménez anotó 57 goles en 166 partidos durante cinco temporadas con los Wolves.