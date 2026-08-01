El equipo de Cristiano Ronaldo juega un nuevo amistoso este sábado, aunque sin el portugués. Los detalles del encuentro.

Al-Nassr juega este sábado 1 de agosto su tercer amistoso de la pretemporada. En este caso, el rival del equipo de Arabia Saudita es el Estrela Amadora, un conjunto del país de Cristiano Ronaldo.

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El encuentro justamente se lleva a cabo en Portugal, más precisamente en el Estádio José Gomes. Cristiano Ronaldo aún continúa de vacaciones tras el Mundial 2026 y no sumará minutos en este amistoso. Al-Nassr viene de jugar con Benfica B y con Mérida en los dos amistosos anteriores.

Hora del partido

El partido entre Estela Armadora y Al-Nassr comienza este sábado 1 de agosto a partir de las 11:00hs (Ciudad de México), lo que serían las 18:00 hora local en Portugal.

Por dónde ver el partido

Lamentablemente para los aficionados, el partido del equipo de Cristiano Ronaldo contra Estela Armadora de este sábado 1 de agosto no tiene transmisión oficial en México hasta el momento, al igual que en Sudamérica, España o Estados Unidos.

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La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Boushal

Simakan

Amri

Iñigo

Ayman

Khaibari

Coman

Mané

Abdullah Al-Hamdan

Haroune Camara

En síntesis