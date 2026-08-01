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Estrela Amadora vs. Al-Nassr: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

El equipo de Cristiano Ronaldo juega un nuevo amistoso este sábado, aunque sin el portugués. Los detalles del encuentro.

Estrela da Amadora y Al-Nassr se enfrentan en un amistoso
© Imagen propiaEstrela da Amadora y Al-Nassr se enfrentan en un amistoso

Al-Nassr juega este sábado 1 de agosto su tercer amistoso de la pretemporada. En este caso, el rival del equipo de Arabia Saudita es el Estrela Amadora, un conjunto del país de Cristiano Ronaldo.

El encuentro justamente se lleva a cabo en Portugal, más precisamente en el Estádio José Gomes. Cristiano Ronaldo aún continúa de vacaciones tras el Mundial 2026 y no sumará minutos en este amistoso. Al-Nassr viene de jugar con Benfica B y con Mérida en los dos amistosos anteriores.

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Hora del partido

El partido entre Estela Armadora y Al-Nassr comienza este sábado 1 de agosto a partir de las 11:00hs (Ciudad de México), lo que serían las 18:00 hora local en Portugal.

Por dónde ver el partido

Lamentablemente para los aficionados, el partido del equipo de Cristiano Ronaldo contra Estela Armadora de este sábado 1 de agosto no tiene transmisión oficial en México hasta el momento, al igual que en Sudamérica, España o Estados Unidos.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Boushal
  • Simakan
  • Amri
  • Iñigo
  • Ayman
  • Khaibari
  • Coman
  • Mané
  • Abdullah Al-Hamdan
  • Haroune Camara

En síntesis

  • Al-Nassr enfrenta a Estrela Amadora este sábado 1 de agosto en Portugal.
  • El futbolista Cristiano Ronaldo no jugará el amistoso por encontrarse aún de vacaciones.
  • El encuentro disputado por Al-Nassr no contará con transmisión oficial en México.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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