Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inglaterra

Alejandro Garnacho le envía un “palito” a Manchester United tras fichar por Chelsea

El delantero brindó sus primeras palabras como futbolista de los Blues y pareció enviarle un recado a su ex equipo.

Por Juan Ignacio Barbieri

Garnacho vivirá su segunda experiencia en el futbol inglés.
© Chelsea oficial-Getty ImagesGarnacho vivirá su segunda experiencia en el futbol inglés.

Este sábado 30 de agosto Alejandro Garnacho se transformó en nuevo fichaje de Chelsea tras firmar un contrato que lo unirá a la institución londinense hasta 2032. Así, el joven delantero de 21 años vivirá una nueva experiencia en el futbol inglés luego de su etapa en Manchester United (2022-2025).

Quién es Nick Woltemade, el nuevo fichaje de 85 millones de Newcastle

ver también

Quién es Nick Woltemade, el nuevo fichaje de 85 millones de Newcastle

En declaraciones al sitio oficial de los Blues, el futbolista hispano-argentino manifestó su felicidad por llegar al conjunto que ganó el Mundial de Clubes en julio pasado. Además, pareció enviarle un “palito” a los Diablos Rojos al asegurar que se encuentra en “el mejor equipo del mundo”.

“Unirme a este club es un momento increíble para mí y mi familia. No puedo esperar para empezar. Vi el Mundial de Clubes y jugar en el campeón del mundo es especial. ¡Somos el mejor equipo del mundo! Es maravilloso estar aquí y estoy muy feliz”, reconoció.

Publicidad

Cabe destacar que la salida de Alejandro Garnacho de Manchester United no estuvo exenta de polémica. Tras perder la final de la Europa League 2024-2025 ante Tottenham en San Mamés, partido en el que no fue titular y entró a falta de 20 minutos para el final del tiempo regular, el futbolista lanzó: “Es duro para todos después de esta temporada que fue un desastre (…) jugué toda la Europa League y hoy solo 20 minutos… no sé”.

Tweet placeholder

Ante esto, Rúben Amorim decidió no convocar al ganador del Premio Puskás 2022-2023 a la pretemporada que realizó su equipo en Estados Unidos. En tanto, durante una entrevista con ESPN afirmó: “(Garnacho) Tiene muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien”.

Publicidad

¿Cuánto le pagó Chelsea a Manchester United por el fichaje de Alejandro Garnacho?

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Chelsea le pagó a Manchester United 40 millones de libras esterlinas (alrededor de 54 millones de dólares) para fichar a Alejandro Garnacho. El hombre que disputó ocho encuentros con la selección argentina se transformó en la cuarta venta más cara de la historia de los Diablos.

De esta manera, quien hizo sus primeros pasos futbolísticos en la cantera de Atlético de Madrid estaría en condiciones de debutar con el combinado londinense tras la fecha FIFA de septiembre, más precisamente el sábado 13 de septiembre ante Brentford en condición de visitante por la cuarta fecha de la Premier League.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Por qué no juega André Onana en Manchester United vs. Burnley?
UEFA

¿Por qué no juega André Onana en Manchester United vs. Burnley?

Otro papelón de Manchester United: Grimsby Town lo eliminó y su afición invadió el campo
UEFA

Otro papelón de Manchester United: Grimsby Town lo eliminó y su afición invadió el campo

El grosero error de Onana para que Grimsby Town le gane 2-0 a Manchester United
Futbol Internacional

El grosero error de Onana para que Grimsby Town le gane 2-0 a Manchester United

¿Por qué no juega Jordi Cortizo en León vs. Querétaro por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Jordi Cortizo en León vs. Querétaro por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo