Este sábado 30 de agosto Alejandro Garnacho se transformó en nuevo fichaje de Chelsea tras firmar un contrato que lo unirá a la institución londinense hasta 2032. Así, el joven delantero de 21 años vivirá una nueva experiencia en el futbol inglés luego de su etapa en Manchester United (2022-2025).

En declaraciones al sitio oficial de los Blues, el futbolista hispano-argentino manifestó su felicidad por llegar al conjunto que ganó el Mundial de Clubes en julio pasado. Además, pareció enviarle un “palito” a los Diablos Rojos al asegurar que se encuentra en “el mejor equipo del mundo”.

“Unirme a este club es un momento increíble para mí y mi familia. No puedo esperar para empezar. Vi el Mundial de Clubes y jugar en el campeón del mundo es especial. ¡Somos el mejor equipo del mundo! Es maravilloso estar aquí y estoy muy feliz”, reconoció.

Cabe destacar que la salida de Alejandro Garnacho de Manchester United no estuvo exenta de polémica. Tras perder la final de la Europa League 2024-2025 ante Tottenham en San Mamés, partido en el que no fue titular y entró a falta de 20 minutos para el final del tiempo regular, el futbolista lanzó: “Es duro para todos después de esta temporada que fue un desastre (…) jugué toda la Europa League y hoy solo 20 minutos… no sé”.

Ante esto, Rúben Amorim decidió no convocar al ganador del Premio Puskás 2022-2023 a la pretemporada que realizó su equipo en Estados Unidos. En tanto, durante una entrevista con ESPN afirmó: “(Garnacho) Tiene muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien”.

¿Cuánto le pagó Chelsea a Manchester United por el fichaje de Alejandro Garnacho?

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Chelsea le pagó a Manchester United 40 millones de libras esterlinas (alrededor de 54 millones de dólares) para fichar a Alejandro Garnacho. El hombre que disputó ocho encuentros con la selección argentina se transformó en la cuarta venta más cara de la historia de los Diablos.

De esta manera, quien hizo sus primeros pasos futbolísticos en la cantera de Atlético de Madrid estaría en condiciones de debutar con el combinado londinense tras la fecha FIFA de septiembre, más precisamente el sábado 13 de septiembre ante Brentford en condición de visitante por la cuarta fecha de la Premier League.