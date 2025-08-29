La Premier League suele ser protagonista en cada mercado de pases, y esta vez no fue la excepción. Con la temporada en marcha y a días de que termine la ventana de incorporaciones, las Urracas cerraron el traspaso de Nick Woltemade por 85 millones de euros. Ahora bien, ¿quién es este futbolista que se convirtió en el nuevo fichaje más caro en la historia del club?

Nick Woltemade, nacido en 2002 en Bremen, es un delantero que comenzó su carrera en el Werder Bremen, debutando profesionalmente en 2020 como el jugador más joven en hacerlo en la historia del club. Tras una cesión en 2022 al SV Elversberg, donde anotó 10 goles y fue elegido Jugador de la Temporada en la 3. Liga, se unió al VfB Stuttgart en 2024.

Nick Woltemade con la Selección de Alemania (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En su primera temporada allí, brilló con 12 tantos en la Bundesliga y cinco en la Copa de Alemania, además de marcar en la final que el equipo ganó. Asimismo, ha sido una pieza clave en las selecciones juveniles teutonas y debutó con la absoluta en 2025. Ahora, da el salto a Newcastle y supera a Alexander Isak como la compra más cara del conjunto inglés.

¿Por qué un desembolso tan elevado? Primero, Woltemade reúne una combinación inusual: gran estatura (1,98 m) junto a una técnica depurada, con movilidad, capacidad de conducción del balón y visión de juego. Es tan habilidoso que los aficionados de Stuttgart lo apodaron “el Messi de dos metros”. Además, su perfil encaja como reemplazo natural del delantero estrella Alexander Isak, quien presiona por un traslado al Liverpool.

ver también Se sorteó la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26: partidazos confirmados

Newcastle ve en Woltemade la solución a todos sus problemas

La llegada de Woltemade -quien cumplió 23 años en febrero- no solo cierra la búsqueda de un centrodelantero tras la marcha de Callum Wilson, sino que también podría desbloquear la salida de Isak rumbo a Anfield, ya que Newcastle no quería venderlo sin asegurar su recambio.

Publicidad

Publicidad

Woltemade llega joven, con rendimiento probado y margen de mejora, lo cual encaja con la estrategia de construir un equipo competitivo y con futuro en la Premier League y, potencialmente, en la Champions. Este talento llega en el momento justo para ocupar un rol crucial tanto en el presente inmediato del club como en su visión de futuro.