Este sábado 21 de noviembre de 2026 arranca la emoción de la Fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con un enfrentamiento lleno de morbo y revancha. Once Caldas recibe en la cancha del Estadio Palogrande de Manizales a Atlético Nacional a partir de las 19:15 hs (tiempo del centro de México), en el cuarto cruce consecutivo entre ambas instituciones en cuestión de días.
El conjunto caldense, dirigido por Carlos “Panelo” Valencia, llega con el ánimo por las nubes tras eliminar recientemente a su rival de turno en las semifinales de la Copa BetPlay mediante definición por penales. Para el estreno en esta fase decisiva, el cuadro local celebra la disponibilidad de su nómina principal, incluyendo el regreso de Felipe Gómez tras cumplir una fecha de suspensión.
Por su parte, Atlético Nacional inicia los cuadrangulares con la ventaja deportiva tras finalizar como líder de la fase regular con 40 puntos y con la consigna de cobrarse revancha deportiva en patio ajeno. La escuadra conducida por Lucas González no podrá contar con Milton Casco por acumulación de tarjetas amarillas, aunque recupera a varios elementos tras sus compromisos internacionales. Respecto a la presencia de James Rodríguez, el mediocampista figura dentro de la convocatoria y se perfila como titular para comandar la generación ofensiva desde el silbatazo inicial.
La alineación de Once Caldas
- Joan Felipe Parra
- Juan David Cuesta
- Jorge Cardona
- Daniel Londoño
- Juan Pablo Patiño
- Juan Pablo Nieto
- Andrés Colorado
- Jáder Quiñones
- Michael Barrios
- Felipe Gómez
- Jefry Zapata
La alineación de Atlético Nacional
- Franco Armani
- Andrés Román
- Néider Parra
- William Tesillo
- Samuel Velásquez
- Juan Manuel Zapata
- Jorman Campuzano
- James Rodríguez
- Elías Cabrera
- Andrés Sarmiento
- Alfredo Morelos
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En sintesis
- Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentan este sábado 21 de noviembre por los Cuadrangulares.
- James Rodríguez figura en la convocatoria titular de Atlético Nacional para este encuentro en Manizales.
- Felipe Gómez regresa de suspensión en Once Caldas, mientras Milton Casco es baja visitante.