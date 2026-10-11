Alineaciones de Coventry y Newcastle por la Premier League: formaciones probables

Se viene Coventry vs. Newcastle este lunes 12 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Coventry y Newcastle
Coventry:
- Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)
- Oliver Dovin (lesión de hombro)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Josh Eccles (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Taiwo Awoniyi (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Newcastle:
- Jacob Ramsey (lesión en el muslo)
- Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Mason Miley (ausencia)
- William Osula (golpe)
- Dan Burn (lesión de tobillo)
- Valentino Livramento (golpe)
- Anthony Elanga (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Cómo llegan Coventry y Newcastle
Coventry viene de ganarle 1-0 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Newcastle viene de ganarle 2-1 a Hull y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coventry y Newcastle
Coventry (3-4-2-1): Carl Rushworth, Stephen Mfuni, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Jack Rudoni, Jay DaSilva, Matt Grimes, Frank Onyeka, Milan Van Ewijk, Ephron Mason-Clark, Brandon Thomas-Asante. DT: Frank Lampard.
Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Amar Dedić, Yoane Wissa, Lewis Miley, Nicolas Gonzalez, Harvey Barnes, Matias Fernandez-Pardo, Jacob Murphy. DT: Matthias Jaissle.
Suplentes de Coventry: Loum Tchaouna, Tatsuhiro Sakamoto, Caleb Yirenkyi, Ellis Reco Simms, Joel Latibeaudiere, Daniel Bentley, Victor Torp, Yann Gboho, Gustavo Hamer, Sidiki Cherif.
Suplentes de Newcastle: Nick Pope, Fabian Schar, Aladji Bamba, Sean Steur, Bazoumana Touré, Joe Willock, Kyran Thompson, Miodrag Pivaš, Vakhtang Salia, Joelinton.
La previa de Coventry y Newcastle: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 12 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Historial: 52 cruces — Coventry ganó 13, Newcastle ganó 28 y empataron 11
- Último antecedente: 17/02/2010: Newcastle 4-1 Coventry
- Próximo partido de Coventry: vs. Tottenham, lunes 19 de octubre
- Próximo partido de Newcastle: vs. Aston Villa, sábado 17 de octubre