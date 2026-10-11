Alineaciones de Coventry y Newcastle por la Premier League: formaciones probables

Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Coventry vs. Newcastle este lunes 12 de octubre desde las 13:00 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Coventry y Newcastle

Coventry:

Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial)

Oliver Dovin (lesión de hombro)

Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Josh Eccles (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Taiwo Awoniyi (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Newcastle:

Jacob Ramsey (lesión en el muslo)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Mason Miley (ausencia)

William Osula (golpe)

Dan Burn (lesión de tobillo)

Valentino Livramento (golpe)

Anthony Elanga (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Cómo llegan Coventry y Newcastle

Coventry viene de ganarle 1-0 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Newcastle viene de ganarle 2-1 a Hull y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Coventry y Newcastle

Coventry (3-4-2-1): Carl Rushworth, Stephen Mfuni, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Jack Rudoni, Jay DaSilva, Matt Grimes, Frank Onyeka, Milan Van Ewijk, Ephron Mason-Clark, Brandon Thomas-Asante. DT: Frank Lampard.

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw, Amar Dedić, Yoane Wissa, Lewis Miley, Nicolas Gonzalez, Harvey Barnes, Matias Fernandez-Pardo, Jacob Murphy. DT: Matthias Jaissle.

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Suplentes de Coventry: Loum Tchaouna, Tatsuhiro Sakamoto, Caleb Yirenkyi, Ellis Reco Simms, Joel Latibeaudiere, Daniel Bentley, Victor Torp, Yann Gboho, Gustavo Hamer, Sidiki Cherif.

Suplentes de Newcastle: Nick Pope, Fabian Schar, Aladji Bamba, Sean Steur, Bazoumana Touré, Joe Willock, Kyran Thompson, Miodrag Pivaš, Vakhtang Salia, Joelinton.

La previa de Coventry y Newcastle: todo lo que hay que saber

Día: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 13:00 (hora de México)

13:00 (hora de México) Historial: 52 cruces — Coventry ganó 13, Newcastle ganó 28 y empataron 11

52 cruces — Coventry ganó 13, Newcastle ganó 28 y empataron 11 Último antecedente: 17/02/2010: Newcastle 4-1 Coventry

17/02/2010: Newcastle 4-1 Coventry Próximo partido de Coventry: vs. Tottenham, lunes 19 de octubre

vs. Tottenham, lunes 19 de octubre Próximo partido de Newcastle: vs. Aston Villa, sábado 17 de octubre