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Liga de Naciones

Alineaciones de Croacia e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Se viene Croacia vs. Inglaterra este sábado 3 de octubre desde las 10:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Croacia e Inglaterra

Croacia viene de caer 1-4 ante España y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Inglaterra viene de ganarle 2-0 a República Checa y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Croacia e Inglaterra

Croacia (4-2-3-1): Dominik Livaković, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Smolčić, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Josip Mišić, Dion Beljo, Ivan Perišić, Marco Pašalić. DT: Slaven Bilić.

Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Lewis Hall, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.

Suplentes de Croacia: Luka Vušković, Franjo Ivanović, Andrej Kramarić, Luka Modrić, Ante Budimir, Ivor Pandur, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Dominik Kotarski.

Suplentes de Inglaterra: Jordan Pickford, Alex Scott, Ezri Konsa, Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jarell Quansah, Jason Steele.

La previa de Croacia e Inglaterra: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 10:00 (hora de México)
  • Historial: 12 cruces — Croacia ganó 3, Inglaterra ganó 7 y empataron 2
  • Último antecedente: 17/06/2026: Inglaterra 4-2 Croacia
  • Próximo partido de Croacia: vs. España, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Inglaterra: vs. República Checa, martes 6 de octubre
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