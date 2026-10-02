Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croacia e Inglaterra llegan igualadas en puntos pero con sensaciones opuestas, y el sábado 3 de octubre se juegan algo más que el resultado: el orden en su grupo de la Liga de Naciones.

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Ambos suman 3 puntos en dos fechas, así que el que gane toma distancia en la zona y deja al otro obligado a reaccionar en la próxima jornada.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada después de caer 1-4 como visitante ante España, un resultado que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido días antes también lejos de casa, frente a República Checa. La diferencia de rendimiento entre esos dos partidos deja dudas sobre cuál es la versión que puede mostrar ahora, sobre todo porque está en la zona baja de la tabla general con apenas 3 puntos en dos presentaciones.

Inglaterra viene de un andar más parejo: ganó 2-0 como visitante ante República Checa luego de perder 2-3 de local contra España. Esa derrota le costó caro en la tabla, pero la reacción inmediata le permitió mantenerse con los mismos 3 puntos que su rival y ubicarse varios escalones más arriba en la clasificación general.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos tiene a Inglaterra como clara dominadora: de los 12 partidos jugados, ganó 7, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es amplia, 26 a 15 a favor de los ingleses. El antecedente más reciente fue en junio de 2026, cuando Inglaterra se impuso 4-2.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/06/2026 Inglaterra vs. Croacia 4-2 FIFA World Cup 13/06/2021 Inglaterra vs. Croacia 1-0 UEFA European Championship 18/11/2018 Inglaterra vs. Croacia 2-1 UEFA Nations League 12/10/2018 Croacia vs. Inglaterra 0-0 UEFA Nations League 11/07/2018 Croacia vs. Inglaterra 2-1 FIFA World Cup 09/09/2009 Inglaterra vs. Croacia 5-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Croacia vs. Inglaterra 1-4 UEFA World Cup Qualifiers 21/11/2007 Inglaterra vs. Croacia 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Croacia vs. Inglaterra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 21/06/2004 Croacia vs. Inglaterra 2-4 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis