Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra llegan igualadas en puntos pero con sensaciones opuestas, y el sábado 3 de octubre se juegan algo más que el resultado: el orden en su grupo de la Liga de Naciones.
Ambos suman 3 puntos en dos fechas, así que el que gane toma distancia en la zona y deja al otro obligado a reaccionar en la próxima jornada.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Croacia llega golpeada después de caer 1-4 como visitante ante España, un resultado que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido días antes también lejos de casa, frente a República Checa. La diferencia de rendimiento entre esos dos partidos deja dudas sobre cuál es la versión que puede mostrar ahora, sobre todo porque está en la zona baja de la tabla general con apenas 3 puntos en dos presentaciones.
Inglaterra viene de un andar más parejo: ganó 2-0 como visitante ante República Checa luego de perder 2-3 de local contra España. Esa derrota le costó caro en la tabla, pero la reacción inmediata le permitió mantenerse con los mismos 3 puntos que su rival y ubicarse varios escalones más arriba en la clasificación general.
El historial entre Croacia e Inglaterra
El historial entre ambos tiene a Inglaterra como clara dominadora: de los 12 partidos jugados, ganó 7, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es amplia, 26 a 15 a favor de los ingleses. El antecedente más reciente fue en junio de 2026, cuando Inglaterra se impuso 4-2.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia
|4-2
|FIFA World Cup
|13/06/2021
|Inglaterra vs. Croacia
|1-0
|UEFA European Championship
|18/11/2018
|Inglaterra vs. Croacia
|2-1
|UEFA Nations League
|12/10/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|0-0
|UEFA Nations League
|11/07/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|2-1
|FIFA World Cup
|09/09/2009
|Inglaterra vs. Croacia
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Croacia vs. Inglaterra
|1-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/11/2007
|Inglaterra vs. Croacia
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Croacia vs. Inglaterra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/06/2004
|Croacia vs. Inglaterra
|2-4
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.