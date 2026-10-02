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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Croacia e Inglaterra llegan igualadas en puntos pero con sensaciones opuestas, y el sábado 3 de octubre se juegan algo más que el resultado: el orden en su grupo de la Liga de Naciones.

Ambos suman 3 puntos en dos fechas, así que el que gane toma distancia en la zona y deja al otro obligado a reaccionar en la próxima jornada.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia llega golpeada después de caer 1-4 como visitante ante España, un resultado que contrasta con el triunfo 2-1 que había conseguido días antes también lejos de casa, frente a República Checa. La diferencia de rendimiento entre esos dos partidos deja dudas sobre cuál es la versión que puede mostrar ahora, sobre todo porque está en la zona baja de la tabla general con apenas 3 puntos en dos presentaciones.

Inglaterra viene de un andar más parejo: ganó 2-0 como visitante ante República Checa luego de perder 2-3 de local contra España. Esa derrota le costó caro en la tabla, pero la reacción inmediata le permitió mantenerse con los mismos 3 puntos que su rival y ubicarse varios escalones más arriba en la clasificación general.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos tiene a Inglaterra como clara dominadora: de los 12 partidos jugados, ganó 7, Croacia se quedó con 3 y hubo 2 empates. La diferencia de gol también es amplia, 26 a 15 a favor de los ingleses. El antecedente más reciente fue en junio de 2026, cuando Inglaterra se impuso 4-2.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers
21/06/2004Croacia vs. Inglaterra2-4UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.
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