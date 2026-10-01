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Liga de Naciones

Alineaciones de Hungría y Georgia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Puskas Arena por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones
Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones

Se viene Hungría vs. Georgia este viernes 2 de octubre en el Puskas Arena desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Hungría y Georgia

Hungría viene de empatar 0-0 con Irlanda del Norte y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Georgia viene de empatar 0-0 con Ucrania y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Hungría y Georgia

Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Miloš Kerkez, Márk Csinger, Willi Orban, Attila Osváth, Tamás Szűcs, Áron Csongvai, András Schäfer, Dániel Lukács, Dominik Szoboszlai, Gábor Jurek. DT: Marco Rossi.

Georgia (4-3-3): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Lasha Dvali, Saba Goglichidze, Otar Kakabadze, Otar Kiteishvili, Giorgi Chakvetadze, Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze, Georgiy Tsitaishvili.

Suplentes de Hungría: Kornél Szűcs, Ákos Markgráf, Milán Vitális, Donát Bárány, Bence Gundel-Takács, Zsolt Nagy, Bence Várkonyi, Alex Toth, Ármin Pécsi, Áron Doktorics.

Suplentes de Georgia: Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze, Saba Lobzhanidze, Davit Kereselidze, Anzor Mekvabishvili, Gizo Mamageishvili, Saba Kharebashvili, Giorgi Kvernadze, Irakli Yegoian, Saba Sazonov, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.

La previa de Hungría y Georgia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 2 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Estadio: Puskas Arena
  • Historial: 2 cruces — Hungría ganó 1, Georgia ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 01/09/2001: Georgia 3-1 Hungría
  • Próximo partido de Hungría: vs. Ucrania, lunes 5 de octubre
  • Próximo partido de Georgia: vs. Irlanda del Norte, lunes 5 de octubre
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