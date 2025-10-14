Este martes la Selección de Portugal se jugaba la oportunidad se sellar su clasificación al Mundial 2026 si lograba vencer a Hungría en este partido. Todo iba bien con el doblete de Cristiano Ronaldo que los ponía por encima de su rival, pero el encuentro terminó con un 2-2 que aunque no lo aleja de la justa deportiva, sólo matemáticamente podría irse a repechaje, pero se ve complicado.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el doblete de Cristiano Ronaldo ante Hungría, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

CR7 supera al “Pescadito” Ruiz

Sin embargo, aunque lo ideal para el conjunto lusitano era conseguir esa victoria y ya ser considerados como otro de los países con su lugar asegurado en la Copa del Mundo, a nivel individual Cristiano logró superar una de las marcas que había sostenido el guatemalteco Carlos Ruiz en eliminatorias mundialistas, pues su doblete de hoy le ayudó a conseguirlo.

El “Pescadito” Ruiz sumaba 39 anotaciones y era una de las glorias que permanecía en CONCACAF por tener ese récord de goles. Sin embargo, apareció el “Bicho” para superarlo, ahora con un total de 40 tantos está en primer lugar, por encima del seleccionado de Guatemala, quien ya tenía un buen historial con esta proeza.

Publicidad

Publicidad

Fue precisamente el 6 de septiembre de 2016, es decir, hace nueve años que el guatemalteco mantenía este récord en solitaria después de superar al iraní Ali Daei. Este récord fue impuesto precisamente en su partido de despedida ante San Vicente y las Granadinas consiguiendo esa noche un total de cinco anotaciones que le permitieron estar en ese primer lugar.

Fueron cinco eliminatorias en las que estuvo: Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Para conseguir esta marca disputó un total de 47 partidos, mientras que Cristiano lo ha logrado en 49 apariciones. Por debajo del portugués ahora se encuentra Lionel Messi con 36 anotaciones, Ali Daei con 35 y Robert Lewandowski con 32 dianas.