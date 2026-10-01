Alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Islas Feroe vs. Eslovaquia este viernes 2 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Islas Feroe y Eslovaquia
Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Moldavia y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Eslovaquia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia
Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Viljormur Davidsen, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Samuel Johansen Chukwudi, Jann Benjaminsen, Hanus Soerensen, Géza Dávid Turi, Mattias Hellisdal, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen. DT: Eyeun Klakstein.
Eslovaquia (4-3-3): Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Martin Valjent, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Leo Sauer.
Suplentes de Islas Feroe: Joannes Kalsoe Danielsen, Emil Joensen, Joannes Bjartalid, Heini Vatnsdal, Petur Knudsen, Martin Agnarsson, Odmar Faeroe, Aron Benjaminsen, Bardur a Reynatroed.
Suplentes de Eslovaquia: Ivan Mesík, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Róbert Boženík, Erik Prekop, Dominik Greif, Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Jakub Surovčík.
La previa de Islas Feroe y Eslovaquia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 2 cruces — Islas Feroe ganó 0, Eslovaquia ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 23/10/1996: Eslovaquia 3-0 Islas Feroe
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Kazajistán, martes 6 de octubre
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Moldavia, martes 6 de octubre