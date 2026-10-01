Alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Islas Feroe vs. Eslovaquia este viernes 2 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Moldavia y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Eslovaquia viene de ganarle 2-1 a Kazajistán y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Islas Feroe y Eslovaquia

Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Viljormur Davidsen, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Samuel Johansen Chukwudi, Jann Benjaminsen, Hanus Soerensen, Géza Dávid Turi, Mattias Hellisdal, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen. DT: Eyeun Klakstein.

Eslovaquia (4-3-3): Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Martin Valjent, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Leo Sauer.

Suplentes de Islas Feroe: Joannes Kalsoe Danielsen, Emil Joensen, Joannes Bjartalid, Heini Vatnsdal, Petur Knudsen, Martin Agnarsson, Odmar Faeroe, Aron Benjaminsen, Bardur a Reynatroed.

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Suplentes de Eslovaquia: Ivan Mesík, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Róbert Boženík, Erik Prekop, Dominik Greif, Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Jakub Surovčík.

La previa de Islas Feroe y Eslovaquia: todo lo que hay que saber