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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones
Faroe Islands vs. Slovakia, Liga de Naciones

Eslovaquia llega como clara candidata a llevarse los tres puntos el viernes 2 de octubre, cuando se mida ante Islas Feroe por la tercera fecha de la Liga de Naciones.

Son dos realidades distintas en el arranque del grupo: mientras uno busca su primera victoria, el otro ya se afianzó en lo más alto de la tabla. El partido puede marcar el rumbo de ambos en esta fase.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe todavía no ganó en este arranque de Liga de Naciones. Empató 1-1 de visitante ante Moldavia y también igualó 1-1 como local frente a Kazajistán, un arranque que lo dejó con apenas 2 puntos y en la mitad baja de la tabla general.

Eslovaquia, en cambio, llega con el envión de dos triunfos consecutivos. Venció 2-1 a Kazajistán y antes había superado 2-0 a Moldavia, ambos como local, resultados que lo ubicaron sexto entre 54 selecciones y con 6 unidades sobre 6 posibles.

El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

El historial entre ambos es corto pero sin sorpresas: se enfrentaron apenas dos veces, en 1996, y en las dos ganó Eslovaquia. El global de goles también refleja esa diferencia, con 5 tantos a favor de Eslovaquia contra apenas uno de Islas Feroe.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/10/1996Eslovaquia vs. Islas Feroe3-0UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Islas Feroe vs. Eslovaquia1-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Islas Feroe suma 2 puntos en el torneo.
  • Eslovaquia suma 6 puntos tras vencer a Kazajistán y Moldavia.
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