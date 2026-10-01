Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Eslovaquia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Eslovaquia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovaquia llega como clara candidata a llevarse los tres puntos el viernes 2 de octubre, cuando se mida ante Islas Feroe por la tercera fecha de la Liga de Naciones.

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Son dos realidades distintas en el arranque del grupo: mientras uno busca su primera victoria, el otro ya se afianzó en lo más alto de la tabla. El partido puede marcar el rumbo de ambos en esta fase.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe todavía no ganó en este arranque de Liga de Naciones. Empató 1-1 de visitante ante Moldavia y también igualó 1-1 como local frente a Kazajistán, un arranque que lo dejó con apenas 2 puntos y en la mitad baja de la tabla general.

Eslovaquia, en cambio, llega con el envión de dos triunfos consecutivos. Venció 2-1 a Kazajistán y antes había superado 2-0 a Moldavia, ambos como local, resultados que lo ubicaron sexto entre 54 selecciones y con 6 unidades sobre 6 posibles.

El historial entre Islas Feroe y Eslovaquia

El historial entre ambos es corto pero sin sorpresas: se enfrentaron apenas dos veces, en 1996, y en las dos ganó Eslovaquia. El global de goles también refleja esa diferencia, con 5 tantos a favor de Eslovaquia contra apenas uno de Islas Feroe.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/10/1996 Eslovaquia vs. Islas Feroe 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Islas Feroe vs. Eslovaquia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis