Alineaciones de Italia y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Italia vs. Turquía este lunes 5 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Italia y Turquía
Italia viene de empatar 1-1 con Francia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Turquía viene de caer 0-3 ante Bélgica y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Italia y Turquía
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Moise Kean.
Turquía (3-4-3): Ugurcan Cakir, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ismail Yuksek, Bartug Elmaz, Kerem Akturkoglu, Ferdi Kadioglu, Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Oguz Aydin. DT: Vincenzo Montella.
Suplentes de Italia: Matteo Ruggeri, Samuele Ricci, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Mohamed Ali Zoma, Issa Doumbia, Daniel Maldini, Nicolo Barella, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini.
Suplentes de Turquía: Emirhan Topcu, Salih Ozcan, Demir Tiknaz, Deniz Gul, Ilhan Fakili, Altay Bayindir, Eren Elmali, Ozan Kabak, Irfan Can Kahveci, Yunus Akgun, Mustafa Eskihellac, Muhammed Sengezer.
La previa de Italia y Turquía: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 12 cruces — Italia ganó 8, Turquía ganó 0 y empataron 4
- Último antecedente: 28/09/2026: Turquía 1-4 Italia