Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en El Sardinero, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. El Racing necesita puntos para despegarse de la zona incómoda de la tabla y enfrente tiene a un rival que viene de ganar y que no afloja en la pelea por puestos europeos.

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Es un partido con lecturas distintas para cada lado: los cántabros quieren consolidarse en la mitad de tabla y la Real Sociedad no quiere perderle pisada a los de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Racing de Santander llega con una victoria fresca que le vino bien después del golpe ante Real Madrid. Ganarle al Málaga de visitante le dio un poco de aire y confirma que el equipo compite cuando enfrenta rivales de su nivel, aunque la deuda sigue siendo rendir en El Sardinero como local, donde cayó feo ante el conjunto blanco. Con 14 puntos en 12 fechas y en la 12ª posición, necesita sumar seguido para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.

La Real Sociedad, en cambio, llega entonada. Venció al Rayo Vallecano en casa y antes de eso también había goleado de local al Levante, con la única mancha de la derrota ante el Athletic en el derbi vasco. Quinta con 22 puntos, se metió en la pelea por los puestos europeos y un triunfo afuera le serviría para seguir presionando a los de arriba.

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El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad

El historial entre ambos es amplio, con 34 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente hacia la Real Sociedad, que ganó 19 veces por 8 del Racing, con 7 empates. También en el goleo diferencial la Real se impone cómoda, con 49 tantos contra 32 del conjunto cántabro. El antecedente más reciente, de mediados de 2026, terminó en empate 1-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/07/2026 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-1 Club Friendlies 20/07/2019 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-1 Club Friendlies 30/01/2014 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-3 Copa del Rey 22/01/2014 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 28/04/2012 Real Sociedad vs. Racing de Santander 3-0 Primera División 18/12/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 0-0 Primera División 20/03/2011 Racing de Santander vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/11/2010 Real Sociedad vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 09/06/2007 Real Sociedad vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 14/01/2007 Racing de Santander vs. Real Sociedad 1-0 Primera División

Horario del partido

México: 09:15 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis