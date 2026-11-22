Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. El Racing necesita puntos para despegarse de la zona incómoda de la tabla y enfrente tiene a un rival que viene de ganar y que no afloja en la pelea por puestos europeos.
Es un partido con lecturas distintas para cada lado: los cántabros quieren consolidarse en la mitad de tabla y la Real Sociedad no quiere perderle pisada a los de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Racing de Santander llega con una victoria fresca que le vino bien después del golpe ante Real Madrid. Ganarle al Málaga de visitante le dio un poco de aire y confirma que el equipo compite cuando enfrenta rivales de su nivel, aunque la deuda sigue siendo rendir en El Sardinero como local, donde cayó feo ante el conjunto blanco. Con 14 puntos en 12 fechas y en la 12ª posición, necesita sumar seguido para no quedar enganchado con la parte baja de la tabla.
La Real Sociedad, en cambio, llega entonada. Venció al Rayo Vallecano en casa y antes de eso también había goleado de local al Levante, con la única mancha de la derrota ante el Athletic en el derbi vasco. Quinta con 22 puntos, se metió en la pelea por los puestos europeos y un triunfo afuera le serviría para seguir presionando a los de arriba.
El historial entre Racing de Santander y Real Sociedad
El historial entre ambos es amplio, con 34 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente hacia la Real Sociedad, que ganó 19 veces por 8 del Racing, con 7 empates. También en el goleo diferencial la Real se impone cómoda, con 49 tantos contra 32 del conjunto cántabro. El antecedente más reciente, de mediados de 2026, terminó en empate 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/07/2026
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-1
|Club Friendlies
|20/07/2019
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|30/01/2014
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-3
|Copa del Rey
|22/01/2014
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-1
|Copa del Rey
|28/04/2012
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|3-0
|Primera División
|18/12/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|0-0
|Primera División
|20/03/2011
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/11/2010
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|09/06/2007
|Real Sociedad vs. Racing de Santander
|0-0
|Primera División
|14/01/2007
|Racing de Santander vs. Real Sociedad
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi, ViX
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi y ViX.
- Racing de Santander suma 14 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 22 puntos en el torneo.