Racing de Santander y Real Sociedad se enfrentan este domingo 22 de noviembre en El Sardinero por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Racing de Santander recibe a Real Sociedad este domingo 22 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en El Sardinero. Racing de Santander viene de ganarle 2-1 a Málaga y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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