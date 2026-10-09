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Premier League

Alineaciones de Manchester United y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man U vs. Tottenham, Premier League
Man U vs. Tottenham, Premier League

Se viene Manchester United vs. Tottenham este sábado 10 de octubre en el Estadio Old Trafford desde las 10:30 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Manchester United y Tottenham

Manchester United:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.
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Tottenham:

  • Pedro Porro (ausencia)
  • Jan Paul van Hecke (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a principios de octubre de 2026)
  • Dejan Kulusevski (lesión de rodilla)
  • Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Richarlison (ausencia)

Cómo llegan Manchester United y Tottenham

Manchester United viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Tottenham viene de caer 2-3 ante Aston Villa y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Tottenham

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Matheus Cunha, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

Tottenham (4-2-3-1): Antonin Kinsky, Destiny Udogie, Archie Gray, Tosin Adarabioyo, Marcos Senesi, Sandro Tonali, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush, Savinho. DT: Roberto De Zerbi.

Suplentes de Manchester United: Mason Mount, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Andrey Santos, Carlos Baleba, Shea Lacey.

Suplentes de Tottenham: Mateus Fernandes, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hecke, Andy Robertson, Conor Gallagher, James Maddison, Mathys Tel, Lucas Bergvall, Martin Dubravka.

La previa de Manchester United y Tottenham: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 10:30 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Old Trafford
  • Historial: 178 cruces — Manchester United ganó 91, Tottenham ganó 44 y empataron 44
  • Último antecedente: 07/02/2026: Manchester United 2-0 Tottenham
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Leeds, domingo 18 de octubre
  • Próximo partido de Tottenham: vs. Coventry, lunes 19 de octubre
Bolavip México
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