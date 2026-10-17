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Alineaciones de Valencia y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia vs. Athletic, LaLiga
Valencia vs. Athletic, LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de empatar 2-2 con Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Valencia y Athletic Bilbao

Valencia (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, Mouctar Diakhaby, Justin De Haas, José Gayà, Pepelu, Javier Guerra Moreno, Guido Rodríguez, David Otorbi, Hugo Duro, Daniel Raba. DT: Javier Aguirre.

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Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Beñat Gerenabarrena, Peio Urtasan, Íñigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Iñaki Williams, Alex Berenguer. DT: Edin Terzić.

Bajas y ausentes de Valencia y Athletic Bilbao

Valencia:

  • Dimitri Foulquier (lesión de rodilla)
  • José Manuel Arias Copete (lesión de meniscos)
  • Sadiq Umar (lesión isquiotibial)
  • Sergi Canós (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Diego López (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de febrero de 2027)

Athletic Bilbao:

  • Oihan Sancet (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)

La previa de Valencia y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Mestalla
  • Historial: 72 cruces — Valencia ganó 29, Athletic Bilbao ganó 22 y empataron 21
  • Último antecedente: 10/05/2026: Athletic Bilbao 0-1 Valencia
  • Próximo partido de Valencia: vs. Villarreal, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Levante, miércoles 21 de octubre
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