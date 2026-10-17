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Alineaciones de Villarreal y Elche por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal vs. Elche, LaLiga
Villarreal vs. Elche, LaLiga

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 0-1 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Elche viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Villarreal y Elche

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Ilias Akhomach, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi. DT: Iñigo Pérez.

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Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Javier Morcillo, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Thomas Lemar, Marc Aguado, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Bajas y ausentes de Villarreal y Elche

Villarreal:

  • Nicolas Pepe (lesión)
  • Tajon Buchanan (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Elche:

  • Yago Santiago (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Villarreal y Elche: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 08:15 (hora de México)
  • Estadio: Estadio de la Ceramica
  • Historial: 22 cruces — Villarreal ganó 9, Elche ganó 5 y empataron 8
  • Último antecedente: 08/03/2026: Villarreal 2-1 Elche
  • Próximo partido de Villarreal: vs. Valencia, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Elche: vs. Rayo Vallecano, sábado 24 de octubre
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