Cualquier equipo del mundo quisiera tener a uno de los mejores de la historia en su plantilla. Lionel Messi fue codiciado por varios clubes a lo largo de su carrera, pero solo tres tuvieron la oportunidad de disfrutarlo. En su momento todo indicaba que el astro argentino iba a jugar siempre en el Barcelona, pero por los problemas económicos del club español, tuvo que marcharse y el PSG logró ficharlo.

Su paso por el conjunto parisino no fue el esperado y, tras cumplir su contrato, decidió priorizar su tranquilidad y la de su familia, optando por una nueva experiencia en el Inter Miami de la MLS. Allí volvió a disfrutar del futbol y, a sus 38 años, sigue demostrando que mantiene un nivel altísimo, motivo por el cual renovó su contrato con el conjunto estadounidense hasta 2028.

Con esa extensión, Messi jugará al menos hasta los 41 años, con la mira puesta en llegar al Mundial 2026 con la Selección Argentina en las mejores condiciones físicas. Sin embargo, el capitán albiceleste podría enfrentar un problema: el extenso parate de cuatro meses que habrá en la MLS el próximo año, algo que podría complicar su preparación futbolística.

Ante ese escenario, surgió una alternativa inesperada: la posibilidad de jugar en Arabia Saudita durante ese tiempo de inactividad. Pero la idea no prosperó, y todo terminó con una respuesta negativa por parte del país árabe que pudo tener a uno de los mejores.

Messi fue rechazado por Arabia Saudita

“El equipo de Messi me contactó durante el Mundial de Clubes del pasado verano boreal. Quería jugar en Arabia Saudita durante los cuatro meses de interrupción del campeonato norteamericano (MLS) para prepararse para el Mundial 2026″, afirmó Abdallah Hammad, director general de la Academia Mahd para el desarrollo de talentos, en un podcast del medio saudita Thmanya.

Y luego agregó: “Transmití la propuesta al ministro, pero él rechazó que Messi venga solo durante cuatro meses y se cerró el asunto. Dijo que el campeonato saudita no sería un campo de entrenamiento“.

Cabe recordar que el propio Messi había rechazado previamente una oferta histórica de Arabia Saudita antes de firmar con el Inter Miami. En ese momento, el Al-Hilal le propuso un contrato de 1.400 millones de dólares por temporada, pero el campeón del mundo con Argentina prefirió la tranquilidad de la MLS por encima del dinero.

