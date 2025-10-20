La Saudi Pro League tuvo partidos y actuaciones muy interesantes durante este fin de semana, especialmente el de Cristiano Ronaldo que volvió a brillar con el Al-Nassr y que se acerca cada vez más al objetivo de anotar 1000 goles como profesional.

El portugués, que venía de anotar un doblete con la Selección de Portugal, marcó un increíble golazo de afuera del área en la goleada 5-1 de su equipo ante Al Fateh, lo que sirvió para que sean únicos líderes del certamen después de las primeras cinco jornadas.

Pero no fue el único que tuvo un partido muy bueno, ya que el mexicano Julián Quiñones volvió a demostrar que es un delantero total que puede aportarle mucho a la Selección Mexicana en el Mundial del año próximo.

El ex Atlas y América se destacó con un triplete en la victoria 3-1 del Al-Qadisiyah ante Naom por la liga de Arabia Saudita, y son escoltas del Al-Nassr en el torneo. Además, Quiñones se metió de lleno en la pelea por la Bota de Oro tras sus goles.

La tabla de goleo está que arde y puede ser para cualquiera después del gran fin de semana que tuvieron el mexicano y el portugués. Esto significa que habrá pelea hasta el final por el título de máximo goleador, con ambos futbolistas mostrando que llegan con todo al resto de la temporada.

La tabla de goleo tras los goles de Quiñones y CR7

Tabla de posiciones de la Saudi Pro League