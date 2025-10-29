Mientras Lamine Yamal gana 15 millones en Barcelona, el nuevo salario de Lionel Messi en Inter Miami

El futbol tuvo grandes jugadores a lo largo de la historia y uno de ellos fue Lionel Andrés Messi, leyenda argentina que consiguió todo lo que se propuso a lo largo de su carrera. A sus 38 años, sigue brillando en el Inter Miami de la MLS y demuestra partido a partido que todavía está vigente.

Gracias a eso, la Pulga renovó su vínculo hace unos días atrás. El ex Barcelona seguirá ligado al equipo estadounidense hasta 2028 y jugará por lo menos hasta los 41 años, con el gran objetivo de seguir consiguiendo cosas importantes en su carrera futbolística, a la que ya no le puede pedir más nada.

La MLS actualizó a los cinco futbolistas mejores pagos de la liga en la actualidad y la lista sigue siendo dominada por el argentino. Su salario se mantiene en 12 millones y aumenta a 20 millones con acuerdos y patrocinios que tiene el propio futbolista.

Sin embargo, su contrato es menor que el de la gran promesa del futbol, Lamine Yamal, que está percibiendo alrededor de 15 millones de euros al año en Barcelona según ABC Deportes. Esto demuestra cómo los jóvenes talentos del futbol europeo comienzan a superar los sueldos históricos de las estrellas veteranas en otras ligas.

Los 5 futbolistas mejores pagos de la MLS

Lionel Messi: $12,000,000.00

Heung-min Son: $10,368,750.00

Sergio Busquets: $8,499,996.00

Miguel Almirón: $6,056,000.00

Hirving Lozano: $6,000,000.00

