En el marco de una nueva jornada de la MLS, Inter Miami perdió este sábado por 2-1 contra Nashville, pero igualmente avanzó en los playoffs del torneo por el resultado de la Ida. La estrella Lionel Messi apareció para rescatar a su equipo y se despachó con una nueva anotación.

Con este gol, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 892 goles en 1132 compromisos y quedó a apenas 108 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El festejo del luso fue doble, ya que horas antes, durante la jornada de sábado, el atacante marcó dos goles en Al-Nassr ante Al-Feiha por una nueva jornada de la Saudi Pro League. El jugador lleva 952 goles en 1293 encuentros.

Solo el tiempo determinará si esos 108 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, CR7 se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. No se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 701 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

952 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

892 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

701 – Robert Lewandowski (Polonia)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

