Cuádruple empate en la cima: la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

La batalla por la Bota de Oro está siendo especialmente reñida esta temporada. Kylian Mbappé ganó la última edición y está haciendo méritos para conseguir el galardón nuevamente, pero estrellas como Harry Kane y Erling Haaland no se lo están poniendo nada fácil.

De hecho, los tres atacantes están empatados en la cima junto con Darko Lemajić (RFS de Letonia), todos con 28 puntos. No obstante, ninguno se puede descuidar, ya que más abajo hay otro doble empate en 27 unidades entre Ibrahim Diabate y August Priske, ambos de la liga sueca (Allsvenskan).

La tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26 HOY lunes 1 de diciembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 14 28 1 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 14 28 1 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 14 28 1 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28 5 Ibrahim Diabate GAIS Suecia 1.5 18 27 5 August Priske Djurgardens Suecia 1.5 18 27

August Priske e Ibrahim Diabate (GETTY IMAGES)

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).

Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia). 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.

Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras. 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.

En síntesis

Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé lideran la clasificación con 28 puntos cada uno.

lideran la clasificación con cada uno. Darko Lemajić empata sorpresivamente en la cima de la tabla este 1 de diciembre .

empata sorpresivamente en la cima de la tabla este . Ibrahim Diabate y August Priske acechan el liderazgo sumando 27 unidades en la liga sueca.

