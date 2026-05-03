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LALIGA

Sigue GRATIS y EN VIVO Espanyol 0-2 Real Madrid: doblete de Vinícius Jr. y tabla de posiciones de LaLiga en DIRECTO

Real Madrid visita al Espanyol en un duelo decisivo por LaLiga 2025-26: necesita ganar para sostener una esperanza mínima en la pelea por el título, mientras que un empate o derrota podría consagrar campeón al FC Barcelona de forma anticipada.

35´ ST- Madrid busca el tercero

Los de Arbeloa tienen chances claras pero siguen 2-0.

20´ ST- GOLAZO DEL REAL MADRID

Taco de Jude Bellingham y doblete de Vinícius Jr.

18´ ST- El partido sigue igual

Real Madrid busca ampliar la ventaja.

1´ ST- Comenzó el segundo tiempo.

Últimos 45 minutos entre Espanyol y Real Madrid.

48´ PT- Terminó la primera mitad

Finalizaron los primeros 45 minutos entre Espanyol y Real Madrid.

25´ PT- Corrigen una expulsión incorrecta

El árbitro había expulsado a El Hilali por infracción sobre Vinícius Jr., pero la fue a revisar al VAR y la anuló.

23´ PT- Amonestado Vinícius

Falta innecesaria del brasileño que vio la tarjeta amarilla.

11´ PT- Se lesiona Mendy

El defensor se lesionó solo, vuelve a preocupar al equipo y saldrá reemplazado.

1´ PT- Comenzó el partido

Se juegan los primeros 45 minutos ante Espanyol y Real Madrid.

Así salía Real Madrid a la entrada en calor

Alineación confirmada Espanyol

Alineación de Real Madrid confirmada

9´ PT- GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID

Gran pared entre Gonzalo García y Vinícius Jr. para que el brasileño defina.

¡TODO LISTO EN EL RCDE STADIUM!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Espaynol vs. Real Madrid por la liga española.

Real Madrid vence a Espanyol.
© Getty ImagesReal Madrid vence a Espanyol.

Real Madrid visita al Espanyol en un partido clave: si gana, mantiene una mínima esperanza en la lucha por LaLiga, aunque con opciones casi agotadas. Si empata o pierde, el FC Barcelona se consagrará campeón hoy mismo tras su triunfo de ayer. El duelo se puede seguir en vivo por Sky Sports con el minuto a minuto de una definición al rojo vivo.

El encuentro es determinante para las aspiraciones del Real Madrid CF, que llega obligado a sumar de a tres para seguir con vida en la pelea por el título. Del otro lado, el RCD Espanyol busca complicar a un gigante que llega presionado por la tabla.

Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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