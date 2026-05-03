Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Espaynol vs. Real Madrid por la liga española.

El árbitro había expulsado a El Hilali por infracción sobre Vinícius Jr., pero la fue a revisar al VAR y la anuló.

Real Madrid visita al Espanyol en un partido clave: si gana, mantiene una mínima esperanza en la lucha por LaLiga, aunque con opciones casi agotadas. Si empata o pierde, el FC Barcelona se consagrará campeón hoy mismo tras su triunfo de ayer. El duelo se puede seguir en vivo por Sky Sports con el minuto a minuto de una definición al rojo vivo.

El encuentro es determinante para las aspiraciones del Real Madrid CF, que llega obligado a sumar de a tres para seguir con vida en la pelea por el título. Del otro lado, el RCD Espanyol busca complicar a un gigante que llega presionado por la tabla.