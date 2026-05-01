La temporada 2025-26 sigue a buen ritmo y se están transitando las semanas finales de las competencias a nivel nacional e internacional. A su vez, de a poco asomando en el horizonte, las directivas de los diferentes clubes del mundo preparan el mercado de pases con las altas y bajas.

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En la búsqueda de nombres para mejores las plantillas, un nombre que habría despertado el interés de equipos de la Premier League de Inglaterra es el del delantero colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, hoy actualmente en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

El delantero de 29 años ha encontrado su mejor versión en la Saudi Pro League, ya que hasta el momento ha anotado 28 goles en la liga, una cifra que lo coloca como el segundo máximo goleador de la temporada a nivel mundial, solo superado por Harry Kane en el Bayern Munich de Alemania.

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3⃣ equipos de Inglaterra ya contactaron al Al-Qadsiah buscando el traspaso de Julián Quiñones (29) 🇲🇽🤯



El club árabe pediría MÁS DE 20 MILLONES de euros por la PANTERA en este mercado de verano 💸



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Esta capacidad goleadora ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente. En las últimas horas, 365 Scores informó a través de un posteo en ‘X’ que equipos del futbol inglés están tras los pasos del jugador y que en la próxima ventana de transferencia podrían realizar alguna oferta.

Así lo informaron: “3 equipos de Inglaterra ya contactaron al Al-Qadsiah buscando el traspaso de Julián Quiñones (29). El club árabe pediría MÁS DE 20 MILLONES de euros por la PANTERA en este mercado de verano. Los reportes de los visores ingleses destacan que su nivel físico y de definición actual está por encima del de figuras como Ivan Toney“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Julián Quiñones en Al-Qadsiah?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el atacante lleva disputados 31 compromisos, siendo titular en todos. Lleva anotados, entre todas las competencias, 32 anotaciones y 2 asistencias, siendo una de las piezas claves del equipo.

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En síntesis