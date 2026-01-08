Atlético de Madrid y Real Madrid juegan este jueves 8 de enero una nueva edición del derbi madrileño. En este caso, ambos equipos se enfrentan por una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX).

Un derbi madrileño nunca es un partido más. Pero el equipo que pierda saldrá muy golpeado, mientras que el vencedor tendrá la oportunidad el próximo domingo de sumar un nuevo título a su palmarés. Lo curioso es que el juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid no se disputa en España.

¿Dónde se juega el partido?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves en Arabia Saudita, más precisamente en el estadio King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda. Este recinto tiene una capacidad para más de 62 mil espectadores y ya no es una sorpresa que la Supercopa de España se juegue en el país asiático.

La Supercopa de España cambió su formato en 2020. Antes se disputaba una final ida y vuelta en cada estadio entre dos equipos y, desde aquel año, la competición se lleva a cabo mediante un Final Four en Arabia Saudita. El campeón vigente es el Barcelona.

El rival en la final de la Supercopa de España 2026

El equipo ganador se enfrentará el próximo domingo al Barcelona por el título. El conjunto culé goleó por 5-0 a Athletic Club en la semifinal de este miércoles y ahora espera por su rival, que saldrá del juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

En síntesis