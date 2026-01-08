Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

¿Dónde y en qué estadio se juega Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España 2026?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la Supercopa de España 2026, pero no se enfrentan ni en el Santiago Bernabéu ni en el Metropolitano.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la Supercopa de España 2026
© Imagen creada con IA (Gemini)Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por la Supercopa de España 2026

Atlético de Madrid y Real Madrid juegan este jueves 8 de enero una nueva edición del derbi madrileño. En este caso, ambos equipos se enfrentan por una de las semifinales de la Supercopa de España 2026 y el encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX).

Publicidad

Un derbi madrileño nunca es un partido más. Pero el equipo que pierda saldrá muy golpeado, mientras que el vencedor tendrá la oportunidad el próximo domingo de sumar un nuevo título a su palmarés. Lo curioso es que el juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid no se disputa en España.

¿Dónde se juega el partido?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves en Arabia Saudita, más precisamente en el estadio King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda. Este recinto tiene una capacidad para más de 62 mil espectadores y ya no es una sorpresa que la Supercopa de España se juegue en el país asiático.

La Supercopa de España cambió su formato en 2020. Antes se disputaba una final ida y vuelta en cada estadio entre dos equipos y, desde aquel año, la competición se lleva a cabo mediante un Final Four en Arabia Saudita. El campeón vigente es el Barcelona.

Publicidad

El rival en la final de la Supercopa de España 2026

El equipo ganador se enfrentará el próximo domingo al Barcelona por el título. El conjunto culé goleó por 5-0 a Athletic Club en la semifinal de este miércoles y ahora espera por su rival, que saldrá del juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

¿Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego de la Supercopa de España 2026

ver también

¿Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego de la Supercopa de España 2026

En síntesis

  • Atlético de Madrid y Real Madrid juegan la semifinal este jueves 8 de enero.
  • El partido se disputa en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
  • El ganador enfrentará al Barcelona en la final del próximo domingo por el título.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por TV abierta? Cómo verlo en vivo
Futbol Internacional

¿Atlético de Madrid vs. Real Madrid va por TV abierta? Cómo verlo en vivo

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea
Futbol Internacional

Mientras en Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius en Chelsea

Endrick reveló lo que le dijo Carlo Ancelotti antes de fichar por Lyon
UEFA

Endrick reveló lo que le dijo Carlo Ancelotti antes de fichar por Lyon

LeBron James no podría ser elegible para el All-NBA teams
NBA

LeBron James no podría ser elegible para el All-NBA teams

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo