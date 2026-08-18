Jamal Musiala confirma su situación médica

Este martes se llevó a cabo el duelo amistoso entre el Heidenheim y el Bayern Munich. Sin embargo, lo que terminó por apagar la victoria de los bávaros fue que por segunda ocasión Jamal Musiala se desmayó en el campo, después de 8 minutos de haber entrado al terreno de juego, generando una muy grave preocupación.

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El mensaje de Jamal Musiala

La primera ocasión que sucedió fue en el amistoso contra el RB Leipzg, por lo que se dio a conocer que había sido por un tema que tenía que ver con el calor. Pero el día de hoy el propio jugador salió a dar su reporte médico con la idea de que sus seguidores se sientan más tranquilos y agradeció a todos por las muestras de apoyo y preocupación.

“Lo primero es lo primero: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes están preocupados. Quiero disipar esas preocupaciones hoy y explicar un poco más: me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica.” Jamal Musiala en Instagram

El futbolista dejó claro que está recibiendo todo lo necesario: “Estoy recibiendo la mejor atención médica posible en este sentido y soy muy optimista. El FC Bayern y las personas más cercanas a mí siempre están a mi lado y me apoyan en este camino. Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto.”

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Musiala menciona que tiene la aprobación de mantenerse en el equipo: “En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal enfrentar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol.”

Finalmente, detalló que está consciente de la situación y espera que lo entiendan: “He asumido la responsabilidad de esa decisión. En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino. Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con su increíble apoyo. Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión para que me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos. Muchas gracias”.

En síntesis

Jamal Musiala confirmó sufrir episodios de ausencia temporal causados por una disfunción neurológica.

confirmó sufrir episodios de ausencia temporal causados por una disfunción neurológica. Heidenheim vs Bayern Munich fue el amistoso donde ocurrió el segundo desmayo del jugador.

fue el amistoso donde ocurrió el segundo desmayo del jugador. Especialistas neurológicos autorizaron que el futbolista continúe jugando tras descartar riesgos de salud adicionales.