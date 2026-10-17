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Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Sunderland, Premier League
Bournemouth vs. Sunderland, Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.

Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sunderland tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bournemouth viene de perder 1-5 como visitante ante Chelsea. El equipo ocupa el puesto 19 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Liverpool.

Sunderland perdió 0-2 como local ante Brighton en la fecha anterior. Sunderland está 18° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 3-5 como visitante ante Man City.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

Bournemouth y Sunderland se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 2 de Sunderland y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Bournemouth vs. Sunderland1-1Premier League
29/11/2025Sunderland vs. Bournemouth3-2Premier League
29/04/2017Sunderland vs. Bournemouth0-1Premier League
05/11/2016Bournemouth vs. Sunderland1-2Premier League
23/01/2016Sunderland vs. Bournemouth1-1Premier League
19/09/2015Bournemouth vs. Sunderland2-0Premier League

Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Tubi y FOX One.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
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