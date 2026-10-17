Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.

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Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sunderland tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Bournemouth viene de perder 1-5 como visitante ante Chelsea. El equipo ocupa el puesto 19 con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Liverpool.

Sunderland perdió 0-2 como local ante Brighton en la fecha anterior. Sunderland está 18° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 3-5 como visitante ante Man City.

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El historial entre Bournemouth y Sunderland

Bournemouth y Sunderland se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 2 de Sunderland y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Bournemouth vs. Sunderland 1-1 Premier League 29/11/2025 Sunderland vs. Bournemouth 3-2 Premier League 29/04/2017 Sunderland vs. Bournemouth 0-1 Premier League 05/11/2016 Bournemouth vs. Sunderland 1-2 Premier League 23/01/2016 Sunderland vs. Bournemouth 1-1 Premier League 19/09/2015 Bournemouth vs. Sunderland 2-0 Premier League

Horario del partido

México: 07:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 07:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 09:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis