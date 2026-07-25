Celtic vs. Milan: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

Los equipos más importantes de Europa continúan preparándose para la campaña 2026-27 con los amistosos de pretemporada. Entre los duelos más atractivos de este sábado 25 de julio destaca Celtic vs. Milan y aquí te contamos toda la información de este cotejo.
El duelo entre el campeón de Escocia y el Rossoneri se disputará en el Celtic Park, estadio con capacidad para 60.832 espectadores en el que hace de local el conjunto de Glasgow. Además, se esperan equipos alternativos y muchas modificaciones en el complemento.
El Celtic Park está en perfectas condiciones para el amistoso (Getty Images)
Horario de Celtic vs. Milan por país
- México, Costa Rica, Guatemala: 08:00 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 09:00 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 10:00 hs
- Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
¿Dónde ver Celtic vs. Milan?
El partido amistoso entre Celtic y AC Milan será transmitido en vivo por CelticPlayer (plataforma del equipo escocés), con cobertura adicional en beIN Sports Connect.
Alineaciones probables
- Celtic: Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Murray; McGregor, Oxlade-Chamberlain, Engels; Forrest, McCowan y Durán.
- Milan: Terracciano; Tomori, Pavlović, Gila; Athekame, Musah, Bennacer, Bartesaghi; Chukwueze, Loftus-Cheek y Nkunku.