Celtic vs. Milan: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones del amistoso internacional

The Bhoys y los Rossoneri se enfrentan en Escocia a modo de preparación para la temporada 2026-27. Conoce toda la información sobre este partido.

Los equipos más importantes de Europa continúan preparándose para la campaña 2026-27 con los amistosos de pretemporada. Entre los duelos más atractivos de este sábado 25 de julio destaca Celtic vs. Milan y aquí te contamos toda la información de este cotejo.

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El duelo entre el campeón de Escocia y el Rossoneri se disputará en el Celtic Park, estadio con capacidad para 60.832 espectadores en el que hace de local el conjunto de Glasgow. Además, se esperan equipos alternativos y muchas modificaciones en el complemento.

El Celtic Park está en perfectas condiciones para el amistoso (Getty Images)

Horario de Celtic vs. Milan por país

México, Costa Rica, Guatemala: 08:00 hs

08:00 hs Perú, Colombia, Ecuador: 09:00 hs

09:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 10:00 hs

10:00 hs Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

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¿Dónde ver Celtic vs. Milan?

El partido amistoso entre Celtic y AC Milan será transmitido en vivo por CelticPlayer (plataforma del equipo escocés), con cobertura adicional en beIN Sports Connect.

Alineaciones probables