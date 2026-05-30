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Champions League

Así quedó la tabla histórica de títulos de la Champions League tras el grito de campeón de PSG

PSG es el bicampeón de la Champions League luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales después del 1-1 en los 120 minutos.

PSG es el bicampeón de la Champions League
© Getty ImagesPSG es el bicampeón de la Champions League

París Saint-Germain y Arsenal se enfrentaron este sábado 30 de mayo por la gran final de la Champions League 2025-26. El encuentro se llevó a cabo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest.

El PSG fue el campeón de la Champions League luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales. El conjunto inglés comenzó ganando, el club francés lo empató y fueron a la prórroga, pero ninguno se sacó ventaja y el juego terminó 1-1 en los 120 minutos.

De esta manera, el equipo de Luis Enrique se consagró bicampeón de la Champions League. El Arsenal buscó su primera consagración en la competición y no pudo hacerlo, por lo que suma dos subcampeonatos en su registro histórico en el torneo.

Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la Champions League (o Copa de Europa como era llamada antes) con 15 títulos, luego el Milan es el segundo que más veces se coronó con 7. Bayern Múnich y Liverpool, ambos con 6 estrellas, completan el podio.

La lista de campeones de la Champions League

PosiciónNombre EquipoCantidad de TítulosAños Campeón
Real Madrid151956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
AC Milan71963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
Bayern Múnich61974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
Liverpool61977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
Barcelona51992, 2006, 2009, 2011, 2015
Ajax41971, 1972, 1973, 1995
Inter de Milán31964, 1965, 2010
Manchester United31968, 1999, 2008
Juventus21985, 1996
10°Benfica21961, 1962
11°Chelsea22012, 2021
12°Porto21987, 2004
13°Nottingham Forest21979, 1980
14°París Saint-Germain22025, 2026
15°Manchester City12023
16°Borussia Dortmund11997
17°Olympique de Marsella11993
18°Estrella Roja11991
19°PSV Eindhoven11988
20°Steaua de Bucarest11986
21°Hamburgo11983
22°Aston Villa11982
23°Feyenoord11970
24°Celtic11967
Ver también

Sigue EN VIVO la tanda de penales de PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26

En síntesis

  • El París Saint-Germain se consagró bicampeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penales.
  • El Arsenal fue subcampeón dos veces de la Champions League.
  • El Real Madrid se mantiene en la cima de la tabla histórica de campeones con 15 títulos.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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