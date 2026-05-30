París Saint-Germain y Arsenal se enfrentaron este sábado 30 de mayo por la gran final de la Champions League 2025-26. El encuentro se llevó a cabo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest.
El PSG fue el campeón de la Champions League luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales. El conjunto inglés comenzó ganando, el club francés lo empató y fueron a la prórroga, pero ninguno se sacó ventaja y el juego terminó 1-1 en los 120 minutos.
De esta manera, el equipo de Luis Enrique se consagró bicampeón de la Champions League. El Arsenal buscó su primera consagración en la competición y no pudo hacerlo, por lo que suma dos subcampeonatos en su registro histórico en el torneo.
Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la Champions League (o Copa de Europa como era llamada antes) con 15 títulos, luego el Milan es el segundo que más veces se coronó con 7. Bayern Múnich y Liverpool, ambos con 6 estrellas, completan el podio.
La lista de campeones de la Champions League
|Posición
|Nombre Equipo
|Cantidad de Títulos
|Años Campeón
|1°
|Real Madrid
|15
|1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
|2°
|AC Milan
|7
|1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
|3°
|Bayern Múnich
|6
|1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
|4°
|Liverpool
|6
|1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
|5°
|Barcelona
|5
|1992, 2006, 2009, 2011, 2015
|6°
|Ajax
|4
|1971, 1972, 1973, 1995
|7°
|Inter de Milán
|3
|1964, 1965, 2010
|8°
|Manchester United
|3
|1968, 1999, 2008
|9°
|Juventus
|2
|1985, 1996
|10°
|Benfica
|2
|1961, 1962
|11°
|Chelsea
|2
|2012, 2021
|12°
|Porto
|2
|1987, 2004
|13°
|Nottingham Forest
|2
|1979, 1980
|14°
|París Saint-Germain
|2
|2025, 2026
|15°
|Manchester City
|1
|2023
|16°
|Borussia Dortmund
|1
|1997
|17°
|Olympique de Marsella
|1
|1993
|18°
|Estrella Roja
|1
|1991
|19°
|PSV Eindhoven
|1
|1988
|20°
|Steaua de Bucarest
|1
|1986
|21°
|Hamburgo
|1
|1983
|22°
|Aston Villa
|1
|1982
|23°
|Feyenoord
|1
|1970
|24°
|Celtic
|1
|1967
Sigue EN VIVO la tanda de penales de PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2025-26
En síntesis
- El París Saint-Germain se consagró bicampeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penales.
- El Arsenal fue subcampeón dos veces de la Champions League.
- El Real Madrid se mantiene en la cima de la tabla histórica de campeones con 15 títulos.