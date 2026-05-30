PSG es el bicampeón de la Champions League luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales después del 1-1 en los 120 minutos.

París Saint-Germain y Arsenal se enfrentaron este sábado 30 de mayo por la gran final de la Champions League 2025-26. El encuentro se llevó a cabo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest.

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El PSG fue el campeón de la Champions League luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales. El conjunto inglés comenzó ganando, el club francés lo empató y fueron a la prórroga, pero ninguno se sacó ventaja y el juego terminó 1-1 en los 120 minutos.

De esta manera, el equipo de Luis Enrique se consagró bicampeón de la Champions League. El Arsenal buscó su primera consagración en la competición y no pudo hacerlo, por lo que suma dos subcampeonatos en su registro histórico en el torneo.

Real Madrid es el máximo ganador en la historia de la Champions League (o Copa de Europa como era llamada antes) con 15 títulos, luego el Milan es el segundo que más veces se coronó con 7. Bayern Múnich y Liverpool, ambos con 6 estrellas, completan el podio.

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La lista de campeones de la Champions League

Posición Nombre Equipo Cantidad de Títulos Años Campeón 1° Real Madrid 15 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 2° AC Milan 7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 3° Bayern Múnich 6 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 4° Liverpool 6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 5° Barcelona 5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 6° Ajax 4 1971, 1972, 1973, 1995 7° Inter de Milán 3 1964, 1965, 2010 8° Manchester United 3 1968, 1999, 2008 9° Juventus 2 1985, 1996 10° Benfica 2 1961, 1962 11° Chelsea 2 2012, 2021 12° Porto 2 1987, 2004 13° Nottingham Forest 2 1979, 1980 14° París Saint-Germain 2 2025, 2026 15° Manchester City 1 2023 16° Borussia Dortmund 1 1997 17° Olympique de Marsella 1 1993 18° Estrella Roja 1 1991 19° PSV Eindhoven 1 1988 20° Steaua de Bucarest 1 1986 21° Hamburgo 1 1983 22° Aston Villa 1 1982 23° Feyenoord 1 1970 24° Celtic 1 1967

En síntesis