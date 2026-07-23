Con Morgan Rogers quinto: los 10 fichajes más caros en la historia del futbol

El mediocampista inglés de 23 años pasó de Aston Villa al Chelsea por 138 millones de euros.

Chelsea dio el golpe en el mercado de fichajes al desembolsar 138 millones de euros por Morgan Rogers. El mediocampista inglés llega procedente de Aston Villa tras su participación en la Copa del Mundo y se metió en el ranking de los 10 traspasos más caros de la historia.

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Puntualmente, Rogers ocupa el quinto lugar en el listado, por debajo de Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak. Morgan fue una de las figuras de Aston Villa y cerró el año con la obtención de la UEFA Europa League.

De esta manera, el mediocampista de 23 años se suma a figuras como Cole Palmer, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Joao Pedro en Londres. No obstante, un dato no menor es que Chelsea no clasificó a ninguna competición internacional y solo jugará Premier League, además de las copas nacionales.

Los 10 fichajes más caros de la historia

Neymar | De Barcelona al PSG | 222 millones de euros Kylian Mbappé | De Mónaco a PSG | 180 millones de euros Ousmane Dembélé | De Borussia Dortmund a Barcelona | 140 millones de euros Alexander Isak | De Newcastle a Liverpool | 145 millones de euros Morgan Rogers | De Aston Villa a Chelsea | 138 millones de euros Philippe Coutinho | De Liverpool a Barcelona | 135 millones de euros Elliot Anderson | De Nottingham Forest a Manchester City | 135 millones de euros Joao Félix | De Benfica a Atlético de Madrid | 127.2 millones de euros Jude Bellingham | De Borussia Dortmund a Real Madrid | 127 millones de euros Florian Wirtz | De Bayer Leverkusen a Liverpool | 125 millones de euros

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Neymar, en su presentación con PSG (Getty Images)

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