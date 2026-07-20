El mercado de fichajes de Europa sigue adelante y uno de los últimos movimientos tuvo como protagonista a Maximilian Ibrahimovic, hijo del exdelantero Zlatan Ibrahimovic nacido en 2006 (19 años) que se desempeña como extremo por izquierda.

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Maximilian comenzó su carrera en el Hammarby de Suecia y luego pasó a las juveniles del Milan. No obstante, el último semestre lo jugó cedido en la Sub-21 del Ajax de Amsterdam (club en el que también jugó su padre) y ahora se marcha a otro equipo de Países Bajos, donde será compañero de un jugador de la Selección Mexicana.

Maximilian Ibrahimovic jugará con Mateo Chávez

El hijo de Zlatan Ibrahimovic se marcha al AZ Alkmaar, club de la Eredivisie de Países Bajos en el que se desempeña Mateo Chávez, lateral izquierdo de la Selección Mexicana. No obstante, es importante aclarar que llega para sumarse a las juveniles, lo que no quita que pueda dar el salto al primer equipo en el corto plazo.

🚨 OFFICIAL: Maximilian Ibrahimović has joined AZ Alkmaar's youth academy. pic.twitter.com/9VPCSPHgBX — Milan Posts (@MilanPosts) July 18, 2026

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Chávez, de 22 años, fue titular en la Jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 ante República Checa y cumplió con creces: marcó el primer tanto del partido que terminaría en goleada por 3-0 a favor del Tri.

La carrera de Maximilian Ibrahimovic

Hammarby (Suecia)

AC Milan (Italia) | 2022-2025

Ajax (Países Bajos) | 2026 (préstamo)

AZ (Países Bajos) | 2026

En síntesis

Maximilian Ibrahimovic fichó por las juveniles del AZ Alkmaar en Países Bajos.

fichó por las juveniles del AZ Alkmaar en Países Bajos. Mateo Chávez de la Selección Mexicana será su compañero de equipo.

de la Selección Mexicana será su compañero de equipo. Milan y Ajax fueron los clubes previos del extremo de 19 años.