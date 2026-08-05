Chelsea vs. Juventus: hora, dónde ver EN VIVO y probables alineaciones del amistoso

Los Blues y la Vecchia Signora miden fuerzas en el Kai Tak Stadium de Hong Kong.

Chelsea y Juventus se ven las caras este miércoles 5 de agosto en el Kai Tak Stadium de Hong Kong en el marco de un nuevo amistoso de preparación para la temporada 2026-27. Ambos equipos buscan ser protagonistas en sus respectivas ligas y este prometedor encuentro les servirá de parámetro para lo que viene.

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La última vez que estos equipos se enfrentaron de manera oficial fue el 23 de noviembre de 2021. En aquella oportunidad, los Blues golearon por 4-0 al equipo de Turín por la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Chelsea y Juventus se enfrentan por primera vez desde el 23 de noviembre de 2021 (Getty Images)

Horario del partido Chelsea vs. Juventus por país

México, Costa Rica, Guatemala : 05:30 hs

: 05:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 06:30 hs

: 06:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 07:30 hs

: 07:30 hs Argentina, Uruguay : 08:30 hs

: 08:30 hs España: 13:30 hs

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Dónde ver el amistoso Chelsea vs. Juventus en vivo

El partido amistoso de pretemporada entre Chelsea y Juventus se puede ver en directo a través de Claro Sports tanto para México como para Sudamérica. Asimismo, está la opción de la plataforma digital oficial CFC+ (de Chelsea).

Alineaciones probables de Chelsea vs. Juventus