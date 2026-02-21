¿Por qué no juega Nico Paz en Juventus vs. Como por la Serie A?

Juventus recibe a Como en el primer turno del sábado por la Jornada 26 de la Serie A. Este encuentro se presenta como uno de los más atractivos de la fecha en Italia por tratarse del quinto ante el sexto de la tabla de posiciones. Además, ambas plantillas poseen jugadores de calidad, pero la visita no podrá contar con su mejor jugador: Nico Paz.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista argentino de 21 años es el segundo máximo goleador del Calcio con 9 tantos (solo superado por los 14 de su compatriota Lautaro Martínez) y también es el máximo asistidor (6). Sin embargo, quedó afuera de la convocatoria de Cesc Fàbregas pese a no padecer ninguna lesión.

¿Por qué no juega Nico Paz en Juventus vs. Como?

La razón de la ausencia de Nico Paz en el Estadio Juventus de Turín tiene que ver con una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. El futbolista surgido de Real Madrid recibió una amonestación a los 53 minutos en el empate ante AC Milan en la jornada anterior y llegó al límite.

Nico Paz recibió una tarjeta amarilla contra Milan (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Paz debe cumplir una sola fecha de suspensión ante Juventus para limpiarse y estar nuevamente disponible en la próxima jornada, cuando Como reciba a Lecce en el pintoresco Stadio Giuseppe Sinigaglia.