Dentro de la reestructuración de la plantilla para la segunda mitad de año, Pumas UNAM podría sufrir una pérdida clave que hasta hace algunos días no aparecía en los planes. En las últimas horas, se supo que existe la posibilidad de que Rubén Duarte regrese a España, su país natal y donde realizó la mayor parte de su carrera profesional de jugador.

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Aunque un tiempo atrás se había mencionado al pasar esta chance, ahora apareció un interés más firme que hace realidad esta alternativa de traspaso internacional. La UD Almería es el club que lo quiere al experimentado zaguero de Pumas, que terminó siendo parte del cuadro titular en el equipo que fue subcampeón de la última Liga MX.

Cadena SER, prestigiosa emisoria radial y portal español, que destapó la noticia, reveló que el equipo interesado ya se contactó formalmente con el futbolista para seducirlo. Según el medio, Rubén Duarte dio el visto bueno para llegar al conjunto indálico, pero siempre y cuando la UD Almería llegue a un acuerdo con Pumas, el cuadro dueño de su ficha.

Pumas podría a perder a Rubén Duarte hacia España [Foto: Getty]

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De acuerdo a la fuente en cuestión, el club español puede afrontar el jugoso salario que actualmente tiene el defensor en México, por lo que ese no sería un problema. Además, planteó que Almería es optimista en cerrar el fichaje con la posibilidad de incluir un jugador en la negociación, que podría dejar el Almería para vestir los colores de Pumas UNAM.

En España observan como una salida ‘accesible’ la de Rubén Duarte, más allá de que la decisión final es de los Universitarios, ya que solo le queda un año de contrato vigente. El vínculo del defensa con Pumas vence el 30 de junio del 2027 y será lo que utilizará la escuadra rojiblanca para tratar de alcanzar un arreglo con sus pares de la directiva auriazul.

La UD Almería viene de fracasar en su intento por ascender a Primera División, y en el nuevo proyecto buscan a un jugador que nació en Almería y tiene allí sus raíces. Rubén Duarte es oriundo de esa zona de España, aunque no ha jugado todavía para los indálicos: a sus 30 años de edad, solo tiene pasos por Deportivo Alavés, Espanyol y ahora Pumas.

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De este modo, el periódico plantea que en los próximos días la UD abrirá negociaciones con Pumas para buscar cerrar el trato y que se convierta en su próximo refuerzo. Hasta el momento, en México no han recibido oferta formal pero están al tanto de que vendrán a la carga, así como el jugador y su entorno sí han dado el OK para avanzar.

Los números de Rubén Duarte desde su llegada a Pumas UNAM:

En lo que va de su estadía en CU, el zaguero central que también puede desempeñarse como lateral izquierdo tiene 78 partidos jugados con la camiseta auriazul. En ese período ha disputado 6406 minutos en total, con una contribución directa de 3 goles y 4 asistencias, además de crecer en protagonismo en la línea de fondo.